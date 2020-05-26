 

В Сочи с начала года отремонтировали почти 80% дорог по нацпроекту

26.05.2020, 15:30, Новости дня

Почти 80% дорог от объема запланированных на этот года работ отремонтировано в Сочи по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», говорится в сообщении администрации Краснодарского края.

«В Сочи по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выполнено 79% от общего объема работ», – говорится в сообщении. В пресс-службе горадминистрации Сочи пояснили, что речь идет о выполнении годового плана, передает ТАСС.

В этом году планируется отремонтировать 23 участка улиц Хостинского района Сочи, а это свыше четверти всех дорог муниципалитета, где их 85. На эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов выделено 830 млн рублей. Такая сумма ежегодно будет направляться на приведение дорог в нормативное состояние в сочинской агломерации до 2024 года. При этом горожане сами могут направить предложения и пожелания по ремонту дорог на следующие годы.

В настоящее время завершается ремонт улицы Дмитриевой.

«На участке протяженностью более одного километра дорожники подняли горловины колодцев и дождеприемных решеток, заменили бордюрный камень, выполнили устройство верхнего слоя покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона», – приводится в сообщении комментарий департамента транспорта и дорожного хозяйства в Краснодарском крае. В скором времени тут будут установлены пешеходные ограждения, знаки и нанесена разметка.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является развитием одноименного приоритетного проекта, начатого в 2016 году. Всего в него включены четыре федеральных проекта: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги Минобороны России». Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.



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