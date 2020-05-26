Месть экс-супруга за измену с Жигуновым: Суд арестовал имущество «копии Заворотнюк»

26.05.2020, 15:30, Разное

46-летняя Виктория Ворожбит утратила право распоряжаться своим имуществом из-за судебных ходатайств экс-супруга. Виктор Суханов «мстит» журналистке за измену с Сергеем Жигуновым.

Информация об отношениях Сергея Жигунова и Виктории Ворожбит, внешне очень похожей на экс-возлюбленную актера Анастасию Заворотнюк, появилась весной. Расставание журналистки с бывшим супругом прошло не мирным путем, и они стали делить совместное имущество в судебном порядке. Виктор Суханов требует с Ворожбит возмещения 2 миллионов 956 тысяч рублей, являющихся половиной от суммы, уплаченной по ипотеке. Кроме того, судом были удовлетворены ходатайства медиамагната, и запрещено журналистке распоряжаться кроссовером Toyota LEXUS NX200 и квартирой в Находке.

По информации источника из бывшего окружения экс-супругов, Суханова очень обидел уход супруги к Жигунову. Все интервью с участием Ворожбит, ранее опубликованные на сайте его информагентства, были удалены, пишет Комсомольская правда.