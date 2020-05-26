Врач рассказал о нешуточных последствиях коронавируса для переболевшего человека

26.05.2020, 15:20, Новости дня

Если человек переболел COVID-19, существует огромный риск, что болезнь обострит, усугубит состояние его здоровья. Об этом рассказал в эфире телеканала "Россия 24" доктор медицинских наук, президент национального проекта "Здоровье нации" Дмитрий Еделев.

По словам специалиста, влияние коронавируса на постболезненное состояние человека является серьезной проблемой. После перенесенного COVID-19 могут появиться новые заболевания, ухудшиться или обостриться прежние. С такими сложностями сталкиваются до 48 процентов пациентов.

Еделев рассказал, что Российский союз реабилитологов накануне выпустил методические рекомендации по медицинской реабилитации. Доктор подчеркнул, что РФ является первой и пока единственной в мире страной, которая задумалась о том, что будет после коронавируса.

Дмитрий Еделев вновь обратил внимание на то, что COVID-19 действует на несколько органов. В первую очередь страдают легкие, в которых происходят серьезные изменения, связанные с их структурой. Как долго будет сохраняться воспаление оболочек органа, врачи не знают. Специалисты продолжают изучать данный аспект.

После легких коронавирус наносит удар по сердцу, в связи с чем у пациентов с COVID-19 обнаруживается нарушение его ритма. На третьем месте по уязвимости почки. На четвертом — желудочно-кишечный тракт.

Дмитрий Еделев не исключил предположение президента страны Владимира Путина о том, что коронавирус может прийти снова осенью и в более жесткой форме.