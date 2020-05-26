В Липецке 20-летний водитель авто сбил 14-летних подростков на мопеде

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26.05.2020, 15:20, Новости дня

В Липецке 20-летний водитель автомобиля сбил двух 14-летних подростков на мопеде. Парень и девушка с различными травмами отправлены в больницу.

Авария случилась накануне вечером на улице Гагарина областного центра. Нарушение правил дорожного движения привело к столкновению. К тому же, подростки на мопеде были без шлемов и средств защиты. Очевидцы вызвали скорую. Водитель ВАЗ-2111 не пострадал.

Как напоминает ГТРК "Липецк", аналогичное ДТП произошло в минувшее воскресенье. На площади Мира в Липецке подросток разбился, когда на мопеде наехал на бордюр. К аварии привело потеря управления и высокая скорость. С травмами он был доставлен в стационар.

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ГТРК "Липецк"



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