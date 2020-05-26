Вклады населения начали расти после оттока в марте

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26.05.2020, 15:20, Новости дня

В апреле возобновился рост вкладов населения и продолжилось увеличение кредитования компаний, сообщается в обзоре ЦБ "О развитии банковского сектора Российской Федерации в апреле 2020 года".

Вклады россиян на банковских счетах выросли на 371 миллиарда руб. (+1,2%) после оттока в марте (-315 миллиарда руб., или −1,0%).

Счета юридических лиц "похудели" в апреле на 589 миллиардов руб. (1,9%). Корпоративный портфель вырос в апреле третий месяц подряд (+0,6 триллиона руб., или +1,4%), но более медленным темпом по сравнению с мартом (+1 триллиона руб., или 2,6%). Компании в апреле брали кредиты из-за снижения денежных потоков, спада спроса на облигационном рынке на фоне пандемии.

В апреле сократилось розничное кредитование на 0,7%, или 128 миллиардов руб. из-за введения режима самоизоляции и падения потребительского спроса населения, ужесточения требований к заемщикам.

В апреле 2020 года чистая прибыль банков рухнула в 6 раз до 32 миллиарда руб. по сравнению с мартом.

По данным крупных банков с рыночной долей более 70%, с момента введения карантина к 6 мая было реструктурировано кредитов юридических лиц на сумму около 1,2 триллиона руб. (кроме субъектов МСП — около 4% корпоративного портфеля), кредитов МСП в объеме 342 миллиардов руб. (7,8% от их портфеля МСП) и кредитов физических лиц в объеме 336 миллиардов руб. (2% от их розничного портфеля)



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