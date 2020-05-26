 

Киев обвинил российского разведчика в подстрекательстве чиновника к госизмене

26.05.2020, 15:16, Новости дня

Украина обвинила начальника оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ в подстрекательстве чиновника из украинского правительства к совершению госизмены.

Как информирует «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора, сотруднику спецслужбы РФ сообщили о подозрении в подстрекательстве. 

По данным следствия, житель России в 2017 году привлек к сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность замглавы протокола премьер-министра Украины с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины. 

Отмечается, что чиновник был признан виновным в госизмене в пользу российских спецслужб, получил тюремный срок. В сентябре 2019 года в рамках обмена он был передан России. 

В пресс-службе офиса генпрокурора сообщили, что досудебное расследование продолжается. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / В мире: Китай ответит за коронавирус в американском суде

28.04 / Нардепы просят премьера Украины снять карантинные ограничения в некоторых областях

03.04 / Форвард “Рейнджерс” Панарин купил 1500 масок для больницы Нью-Йорка

12.04 / На Украине зафиксировали 266 новых случаев коронавируса

14.05 / Трамп продлил санкции против Huawei до мая 2021 года

07.05 / Создателя “Омбудсмена полиции” задержали по подозрению в вымогательстве

01.04 / Люксембург объявил о появлении в ЕС «диктаторского режима»

26.04 / В КоАП решено ввести ответственность за лающих ночью собак

09.05 / Создана экспериментальная генная терапия

10.04 / Роскачество рассказало о правилах безопасности на сайтах знакомств во время карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска