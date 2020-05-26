Иностранные футболисты и тренеры РПЛ вернулись в Россию

26.05.2020, 15:16, Новости дня

Все иностранные футболисты и специалисты клубов Российской премьер-лиги вернулись в Россию в рамках мер по подготовке к возобновлению сезона 21 июня, сообщается на официальном сайте РПЛ.

«Мы завершили первый и очень важный этап нашей дорожной карты по возобновлению чемпионата – все легионеры и иностранные специалисты, которые должны были вернуться, попали на территорию нашей страны. Я благодарю правительство, представителей ФСБ, МВД, Росавиации, пограничных служб, руководство РФС и всех, кто участвовал в этом процессе. Это было важно не только для возобновления этого сезона, но и для организации следующего», – передает РИА «Новости» слова президента лиги Сергея Прядкина.

Кроме того, РПЛ создала оперштаб по взаимодействию с органами власти и футбольными клубам для реализации следующего этапа возобновления чемпионата России.

«Оперативный штаб будет находиться в постоянном контакте с представителями органов власти, собирать и обрабатывать все данные от клубов на ежедневной основе. В каждом клубе назначен ответственный для взаимодействия и обмена информацией по вопросам тестирования, состояния здоровья футболистов и персонала, актуальных региональных ограничений и любой другой информации, имеющей ключевое значение для возобновления РПЛ», – отметил Прядкин.

Напомним, 17 мая в РФ отменили ограничение на возвращение в страну иностранных спортсменов и тренеров.

Ранее сообщалось, что исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил досрочное завершение первенства Профессиональной футбольной лиги.