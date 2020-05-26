В ОДКБ предложили ввести понятие «координирующего государства»

26.05.2020, 15:16, Новости дня

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) планирует ввести в базовые документы по миротворческой деятельности понятие «координирующего государства», которое могло бы представлять организацию в ООН, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Зась заявил, что в данный момент на повестке дня стоит подключение миротворческого потенциала ОДКБ к операциям ООН, но существует ряд нюансов, которые касаются необходимости вносить изменения в базовые соглашения ОДКБ, передает РИА «Новости».

В частности, ООН не работает по миротворчеству с другими организациями, только с отдельными странами.

«Соответственно, мы предлагаем в базовое соглашение ввести понятие «координирующего государства», которое будет представлять интересы ОДКБ по теме миротворчества в ООН, вести переговоры с ООН и дальше координировать действия», – сказал он.

Зась также заявил, что ОДКБ отмечает нарастание военной опасности для стран-участниц ОДКБ на западном направлении: почти все страны восточноевропейского региона в последние годы наращивают свой военный бюджет, интенсивность подготовки войск, готовность к развертыванию больших военных группировок.

«И это вблизи наших границ. Конечно, нас это не может не беспокоить», – сказал он.

Зась также отметил наличие угроз безопасности стран ОДКБ на других направлениях, в частности на Афгано-Таджикской границе.