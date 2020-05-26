Представлен обновленный хетчбэк Kia Rio

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26.05.2020, 15:15, Новости дня

Южнокорейский гигант Kia сообщил о поступлении в свободную продажу нового варианта хетчбэка Kia Rio.

Вместе с тем автомобиль существенно отличается от той версии, которая в настоящее время продается на отечественном рынке. В частности, здесь применят более современные параметры, а также стильный салон и модернизированные характеристики мотора. Также известно, что новинка относится к линейке «мягких гибридов». В передней части автомобиля установили стильную радиаторную решетку, новый бампер, а также увеличенные воздухозаборники.

Покупатели смогут отличить новинку и по новым оттенкам кузова Perennial Grey и Sporty Blue с крупными колесными дисками. В разных комплектациях новая модель имеет мощность силовой установки 100 и 120 л.с. соответственно.



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