В РФ продажи машин Mazda упали на 67% в апреле

26.05.2020, 15:15, Новости дня

Японская компания Mazda в минувшем месяце продала на российском рынке на 67% меньше техники, чем за аналогичный промежуток 2019 года.

Кроме того, аналитиками зафиксировано, что за период с января по апрель 2020 года общее количество сделок на отечественном рынке составило порядка 8,3 тысячи машин. С учетом стабильного падения спроса доля продаж в РФ снизилась с 2 до 1,8 процента по сравнению с минувшим годом. Самым востребованным у отечественных покупателей остается паркетник Mazda CX-5, который приобрели 580 клиентов в апреле.

Кроме того, данный автомобиль сумел войти в топ-25 самых продаваемых машин на российском рынке, оказавшись вблизи с лидерами рынка. Кроссовер имеет привлекательные характеристики, стильный дизайн, а также обладает доступным ценником, включая вторичный рынок автомобилей.