Появились изображения нового универсала Volkswagen Golf

26.05.2020, 15:15, Новости дня

Пользователи могут рассмотреть очередные шпионские кадры нового Volkswagen Golf в версии универсала.

В свою очередь, художники уже продемонстрировали рендерные изображения автомобиля на основе вышеуказанных фотограифях. Главным преимуществом модели станет задний свес, который значительно увеличился на фоне предшествующего поколения Volkswagen Golf. Кроме того, изменения коснулись также формы остекления автомобиля. Задние фонари и головная оптика походят на версию в седане, однако имеют некоторые особенности.

В свою очередь, покупатели смогут выбрать модель в разных модификациях, оснащенных индивидуальными агрегатами, а потому стоит выбрать те модели, которые точно удовлетворят запросы клиентов.