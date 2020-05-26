Эксперт: Украина – это бактериологическая бомба для соседей

26.05.2020, 15:08, Новости дня

«Украинцы используются американцами в качестве подопытных животных. Такой договор могла подписать только оккупированная страна», – сообщил газете ВЗГЛЯД бывший эксперт ООН, химик Игорь Никулин. Так он прокомментировал подтверждение минздравом Украины информации о строительстве восьми лабораторий США на территории страны.

«Вашингтон пытается обойти Конвенцию о запрещении биологического оружия и выносит опасные исследования на территорию третьих стран», – сказал бывший советник генерального секретаря ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин.

«По договору между минздравом Украины и минобороны США у Киева всего несколько обязательств. Во-первых, они не имеют права разглашать конфиденциальную информацию по поводу этих лабораторий. Во-вторых, они передают свои коллекции штаммов в США и таким образом американцы получают доступ к государственной тайне Украины», – отметил эксперт.

«Фактически, это нарушение суверенитета. Такой договор может подписать только оккупированная страна. И хотя эти лаборатории частные – их сотрудники имеют дипломатический статус. То есть, зайти и поинтересоваться происходящим украинцы не могут», – отметил собеседник.

«При этом число эпидемий возросло в десятки раз. Украинцы используются американцами в качестве подопытных животных. Это опасно. Там постоянные вспышки, то атипичная пневмония, то бешенство, то корь, то краснуха, кишечные инфекции. Украина – это бактериологическая бомба для всех сопредельных государств, включая Россию и Белоруссию», – подчеркнул Никулин.

Напомним, США создали на территории Украины восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия. Об этом говорится в письменном ответе Министерства здравоохранения Украины на запрос журналистов издания «Украинские новости».

Из документа, в частности, следует, что подведомственное Пентагону Агентство уменьшения угрозы предоставляло техническую помощь лабораториям на Украине, построенным или модернизированным при его содействии. Непосредственно помощь оказывала привлеченная американская компания Blаск & Vеаtсh Sресiаl Prоjесts Cоrр.

Программа, действие которой длилось с 2005 по 2014 год, была возобновлена в 2016 году в рамках меморандума, подписанного министерством по вопросам европейской интеграции Украины и компанией Blаск & Vеаtсh Sресiаl Prоjесts Cоrр. Основной задачей ставилось подключение украинских лабораторий к единой онлайн-системе программного обеспечения ЭЛИСНЗ – Электронная интегрированная система наблюдения за заболеваниями.

Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала от руководства Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий. В партии заподозрили, что они могут стать источником эпидемий в стране. В посольстве США подозрения отвергли, подчеркнув, что «программа борьбы с биологической угрозой министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об опасных биолабораториях США на границах с Россией.