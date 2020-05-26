 

Путин оценил работу военных врачей за рубежом

26.05.2020, 15:08, Новости дня

Военные врачи проявили себя с самой лучшей стороны, в том числе при оказании помощи в борьбе с коронавирусом за рубежом, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по видеосвязи с министром обороны Сергеем Шойгу.

Шойгу в разговоре с президентом также отметил, что пандемия в целом не оказала сильного влияния на деятельность Вооруженных сил, передает РИА «Новости».

«Коронавирус не оказал сильного влияния на ВС РФ, учения «Кавказ-2020», форум «Армия» и Армейские игры состоятся. В целом ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, не оказала существенного влияния на деятельность Вооруженных сил», – сказал он.

Министр отметил, что на учениях «Кавказ-2020» будут подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.

Кроме того, по словам Шойгу, почти полностью выполнен план подготовки зимнего периода обучения. На июнь-август перенесли только незначительную часть мероприятий, которые предусматривали выезд за границу.

Министр сообщил, что форум-выставка «Армия-2020» пройдет в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке в период с 23 по 28 августа, учения «Кавказ-2020» – в сентябре, а АрМИ-2020 запланирован на август-сентябрь.

Напомним, российские военные врачи оказывали помощь в борьбе с коронавирусом Италии, Сербии, Республике Сербской в Боснии и Герцеговине.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Названо число проводимых в сутки анализов на коронавирус в Москве

21.04 / Трамп задумался о приостановке импорта нефти из Саудовской Аравии

02.04 / ВЦИОМ: число паникующих резко снизилось, боится в основном молодежь

15.05 / США решили усилить авиабазу на Аляске для «противостояния» России

27.04 / Песков оценил перспективы отношений РФ и США

12.05 / Умер советский мультипликатор-кукольник Борис Савин

10.05 / Пока Меркель еженедельно звонит Зеленскому и Путину, украинцы могут спать спокойно – посол Украины в Германии

08.05 / Путин объяснил попытки ряда стран переписать историю

22.04 / В Одессе закроют все рынки в связи с коронавирусом. Ранее горсовет отказывался это делать

09.05 / Wall Street Journal заподозрил у Трампа «комплекс Наполеона»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска