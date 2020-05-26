Мнение: 0Умение не просить и не отказывать

26.05.2020, 15:05, Разное

Два навыка пользуются особой популярностью у людей, увлекающихся психологией.

Умение просить.

И умение отказывать.

Все-то им кажется, что хорошие границы – это умение пошире раскинуть свои ласты.

И что если научиться не бояться, побольше загребать чужое и отказывать делиться своим, границы их станут хорошими.

Это как если бы вы, решив расширить свой маленький дачный участок, пошли бы изучать, какие есть заборы, чтобы поставить мощное ограждение на соседской территории, и называли бы это “провести границы”.

Провести границы путем агрессивного захвата, а потом защищать границы собачьим лаем.

“Не умею просить,” – в каждом втором письме, и там же, рядом, “не умею говорить нет”.

Когда инфантилы слышат, что оказывается можно научиться просить и отказывать, их охватывает эврика.

Так вот чего им не хватало! Теперь-то понятно, почему у них ничего нет.

Если вы надеетесь сформировать нормальные границы, главное, что вам нужно:

– Как можно реже просить.

И второе, очень важное.

– Как можно реже отказывать.

Парадокс, что большинство популярных советов надо выполнять строго наоборот, но это вполне объяснимо.

Большинство людей имеют очень плохие границы. И советы их – из этих самых очень плохих границ.

Чтобы получить границы лучше, надо действовать наоборот.

Давайте посмотрим, как совет просить как можно реже поможет вам сделать ваши границы лучше.

Хотя старым читателям это и так должно быть понятно.

Когда вы собираетесь кого-то о чем-то просить и еще до этого, ваш локус съезжает к этому человеку.

Исключение – “просьбы”, которые просьбы лишь по форме, а по сути – ваше предложение. Предложения в форме просьб – это красивый колпачок. И это совершенно отдельная тема.

Все настоящие просьбы – это движение локуса к человеку, ваша нужда, ваше стремление использовать его ресурсы в своих целях.

Обойтись совсем без просьб – сложная задача для большинства людей, хотя к этому можно стремиться.

Но сократить просьбы до редких и незначительных – обязательное условие для нормальных границ.

Ваши цели, сиюминутные и долгосрочные, должны быть такими, чтобы вы могли бы все осуществить сами или при спонтанном участии других людей. Спонтанное участие бывает, когда другие люди сами заинтересованы в участии. Сами заинтересованы – это значит, что их не нужно просить. Если дело, которые вы затеваете в расчете на других людей, полезно им и интересно, вам не придется никого просить, вы получите спонтанное участие или активное предложение. Активное предложение в отличие от вялого, вытянутого щипцами – признак, что человек сам заинтересован в соучастии, получает от этого удовольствие и выгоду.

Во всех остальных случаях вы не имеете права использовать других людей. Не интересно другим, значит сами решайте свою проблему. Большинство таких проблем можно решить либо самостоятельно, либо оплатив чужие услуги. Хороша оплата делает участие людей спонтанным, им хочется оказывать вам услугу, если им нравится оплата. Оказывать бесплатные услуги не любит никто.

Границы начинаются с полного и окончательного принятия принципа самостоятельности. Все свои личные хочу вы должны обслуживать сами. Любое участие других людей должно быть спонтанно (то есть доставлять им удовольствие), либо оплачено (оплачено исходя из их представлений о достаточной оплате). Об оплате стоит говорить до просьбы об услуге (в этом случае это не просьба как раз, а предложение в форме просьбы). Все бесплатное участие люди должны давать вам спонтанно, что означает не только без давления просьбы, но и вообще без давления. Вы в курсе, что видов щипцов очень много. Вздохи, жалобы, несчастный беспомощный вид и прочие трюки, как не озвучивая просьбы, заставить человека вам помочь. Вот это все – не спонтанное участие. Не спонтанное – это значит без внутреннего собственного импульса, без удовольствия, а под давлением.

Приучась давить на людей и заставлять их участвовать в том, что интересно только вам, вы постоянно снижаете свою значимость, уменьшаете свою фигуру, и уменьшаете свою территорию.

Понимаете, почему учась просить, люди не только не формируют границы, но и разрушают те плохонькие границы, которые у них худо-бедно сформировались? У них становится меньше влияния, их значимость и ценность для других становится меньше, чем была. От них огораживаются, отодвигаются, их стараются избегать. Узнавая их как липучек, на их щипцы перестают реагировать, и чем лучше они научились просить, тем хуже для них.

Надо учиться не просить и учить этому детей. Сначала надо учить детей ничего не просить у чужих, а со временем, когда дети станут старше, надо учить их ничего не просить вообще ни у кого. Когда человек настроен решать свои проблемы самостоятельно, остается только научить его быть щедрым и отзывчивым, и вы поможете сформировать ему мощную энергетическую систему.

Инфантилы думают, что если ни у кого ничего не просить, но стараться многое давать другим, начнется обнищание. На самом деле – именно это принцип формирования мощной энергетической системы. Когда вы поставили себя на самообеспечение, а фокус у вас постоянно на полезной другим деятельности, энергии у вас становится очень много. Ресурсы ваши активно прокачиваются, поскольку образуются связи с социумом во всех направлениях. Если ваша работа полезна, вам начинают больше платить и создавать вам удобные для работы условия. Если в любовных отношениях вы полезны и приятны, вас начинают любить в ответ и стараться вас привлечь и удержать. Если имидж ваш приятен другим, к вам хотят быть поближе и брать с вас пример. Если в дружбе вы полезны, у вас становится много друзей. Вот как прокачиваются ресурсы. А как они фрустрируются?

Фрустрируются ресурсы с помощью щипцов. Вы хотите поменьше дать, но побольше оттянуть на себя, и ресурс закрывается от вас как и люди, с которыми вы “учитесь просить”. Ресурсы и состоят по больше части из людей – это коллективные структуры: работа, учеба, секс. И для всех таких структур ваши щипцы, ваше дай, ваше хочу, ваши просьбы – это давление и угнетение их спонтанного к вам влечения.

Щипцы надо убрать и стать полезным – вот и весь секрет.

Поэтому второй главный принцип формирования границ – как можно реже отказывать.

Этот принцип второй, поскольку действует он только в связи с первым принципом.

Сначала самодостаточность, потом щедрость, не наоборот, иначе “щедрость” превращается в щипцы и слив, вы пытаетесь дать, чтобы взять больше, и сливаетесь.

Почему при самодостаточности никогда не бывает слива? Вы опираетесь на себя и ваша фигура всегда сильна, вы не уходите вниз. Вы вкладываетесь спонтанно, делая то, что вам приятно, не от страха и не от нужды. И это все приносит вам пользу, укрепляет ваши ресурсы и расширяет ваше влияние. “Служить бы рад, прислуживаться тошно” – примерно об этом. Прислуживает тот, кто делает это от зависимости, а не от щедрости. Слив – это всегда из нижней, слабой позиции, а щедрость – всегда из верхней, сильной. Это принципиально разные полевые процессы, в них нет ничего общего. И результат у них противоположный. От щедрости ресурсов становится больше, от слива меньше, поскольку любой слив – от жадности.

Почему нельзя учиться говорить нет?

Потому что на адекватную просьбу лучше всего откликаться, а на неадекватную можно просто молчать.

Адекватная просьба – это когда помочь в ваших интересах, прямых или косвенных. Это касается большинства просьб близких людей и многих просьб чужих людей, откликнувшись на которые вы поступаете на пользу своим и общим интересам. Неадекватная просьба – это просьба, откликнувшись на которую, вы повредите себе.

Учатся говорить “нет” те, кто пытаются жульничать на общей территории, отжимая себе побольше.

Вас просят о том, что вы не делаете спонтанно, хотя должны делать, если хотите сохранить долю на общей территории. Вы чувствуете страх, нормальный страх, сигнализирующий о возможной потере доверия, но “учитесь говорить нет”.

Как во вчерашнем посте Вы учитесь воображать партнера и отказывать ему, чтобы потом в жизни отказывать вживую.

После вашего отказа партнер пересматривает долю вашего участия в своей жизни. А вы продолжаете рассчитывать на нее. Вся “учеба” состояла в самовнушении, что вы имеете на это полное право.

Но если бы вы имели на это полное право, вы могли бы просто промолчать.

Все, от чего нельзя отказаться молча, знак того, что вы – на общей территории. А раз на общей, значит вы либо не имеете права отказать, либо можете отказать только в самой мягкой форме.

Неадекватная просьба может быть проигнорирована.

Если же просьба адекватна хоть на какую-то часть, на нее нужно отзываться хотя бы частично.

Старушка в метро просит вас помочь ей поднять сумку-тележку по лестнице.

Если вы плечистый молодой человек, вы не можете отказать ей. Вы поступаете некрасиво, нарушаете социальную норму. Будь рядом ваш близкий, ему стало бы стыдно за вас, а будь рядом любимая вами женщина, ее могло бы охватить отвращение к вам. Именно это и есть – фигура в поле. Даже если вас не видит ваша референтная группа, этот взгляд в поле все равно есть, он всегда влияет на вашу фигуры и без короны вы это видите.

Понимаете, что делает просьбу старушки адекватной? Вы – член общества, как и она, и в обществе есть неписанные правила. Ваши широкие плечи, молодость и мужской пол – это то, что вы получили на общей территории, и если вы хотите быть и считаться на общей территории нормальным мужчиной, есть правила, которые вам выгодно выполнять.

Если вы молодая женщина, вас это тоже касается, хотя и в меньшей степени. Но если вы нездоровы или беременны, вы не должны помогать старушке в ущерб себе. Кроме вас есть и другие, пусть она подождет молодого мужика. Однако, вы должны вежливо отказать, поскольку просьба в целом в границах, пожилой человек обращается к молодому. Старушка не в курсе, что вам вредно поднимать тяжести. Но если ее сумка слишком тяжела, а она обращается с этим к женщине, она выходит из границ. Совсем неадекватную просьбу можно просто проигнорировать, это будет в границах, но просьба должна быть очевидно неадекватна. Если не очевидно, то отказ должен быть вежливым.

А вот ситуация, когда близкий обращается к вам: принеси, пожалуйста, чай. На все подобные просьбы выгодней откликаться или объяснять, почему вы не можете этого сделать. Если вас то и дело просят об обслуживании, вы должны подумать, почему так происходит. Может быть есть перекос в финансовых вложениях? Может быть вы не замечаете другой ассиметрии? Может быть вы тоже то и дело нагружаете чем-то, не замечая? Чем руководствуется ваш партнер, то и дело нагружая вас просьбами? В этом важно разобраться, а до этого выгодней откликаться на его просьбы.

Если вас просят адекватно, а вы решаете воспользоваться “правом на отказ” и отказываете в категоричной форме, вы выходите из границ. Близкий может просить вас о несложной услуге. Вам нежелательно никого просить, а услуги оказывать выгодно. В крайнем случае можно вежливо объяснять: “Извини, я сейчас занят”. Вам не выгодно отвечать скупо, кратко и тем более агрессивно, если вы не хотите объявить по этому поводу войну. Вы – на общей территории.

Понимаете, почему учащиеся говорить нет все время косячат?

Чаще всего их просят о том, что является либо их долгом, либо платой за вложение второй стороны. И когда они важно и надменно говорят свое “нет”, это косяк. Если просьба была в границах, отказ – довольно большой косяк. Но если даже просьба немного выходила из границ, отказ в грубой форме – тоже косяк. На слегка выходящую из границ просьбу надо отвечать очень мягко. На очень сильно выходящую из границ просьбу можно промолчать.

Нет ситуаций, когда вам потребовалось бы умение отказывать.

Отказывать умеют все и особенно жадины, то есть все инфантилы.

Инфантилы только и умеют, что говорить “дай” и “не дам”.

Они не умеют отказываться, а отказывать умеют слишком.

Неумение отказывать инфантилы путают со страхом от зависимости. Иногда им хочется отказать, но они боятся до трясущихся коленей, поэтому думают, что не умеют отказывать. Но если вы зависимы, вам и правда не следует отказывать или надо отказывать очень вежливо. Надо сначала ослабить зависимость, стать самодостаточным, иначе вы откажете и очень сильно пожалеете об этом.

Друзья, приведите примеры ситуаций, когда научившийся отказывать жалеет о своем отказе.

Приведите примеры, когда кажется, что отказать вы имеете право, но это иллюзия.

Давайте рассмотрим не очевидные, а тонкие и сложные случаи.

И приведите примеры ситуаций, когда разная форма отказов может вписать отказ в границы или выкинуть далеко за них.

Понятно, что на общей территории все личное становится не таким уж однозначно личным?