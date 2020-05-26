Мнение: Когда Москва отменит пропуска?

26.05.2020, 14:55, Разное

Число умерших от COVID-19 в столице достигло 2110 человек. За минувшие сутки скончалось еще 76 человек. Количество зараженных в столице достигло 166 473 человека (из них выздоровели 53 586 пациентов). Это больше, чем во всем Китае с населением 1,5 миллиарда, где заразились 84 239 человек (78602 китайцев вылечились, 4642 – умерли).

А у меня и Чарли идет второй месяц самоизоляции в Казани.

Конечно, Чарли режим самоизоляции очень нравится. А мне – нет…

С нетерпением жду 31 мая, когда и в Москве вроде бы собираются отменить пропускной режим и самоизоляцию. И можно будет вернуться.

Или пропуска не отменят и после 31-го мая? И возвращаться в Москву пока рано?