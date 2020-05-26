Мнение: Как резиновый портрет Дориана Грея стал классикой ужасов США

26.05.2020, 14:54, Разное

Портрет Дориана Грея в кинематографе: ошибки (часть 3).

Продолжаем разговор об экранизациях романа Уайльда, теперь 2-й половины ХХ века. Как же без фильма с Юрием Яковлевым? Причем тут юный баронет, чья мама оплатила надгробие Оскара Уайльда, а также автор спецэффектов к "Экзорцисту" (и грима к "Таксисту"), и шелковый бант Александра Пушкина?

(1-я часть; 2-я часть)

Английский телефильм 1961 года

из цикла «Armchair Theatre» (imdb)

Следующая экранизация, о которой можно найти внятные следы в интернете (но не сам фильм), это данная британская.

Она интересна тем, что это вообще-то первый раз, когда роман экранизировали на родине. Наконец.

А также тем, что главную роль играет юный Джереме Бретт (позже — ключевой английский "Шерлок Холмс").

Вот кадр с его молодыми лицом.

Еще от этого фильма есть два кадра с портретом, которые дают мне материал для позудеть возможность для дальнейшего предметного разговора.

Авторы телефильма, наконец, нарядили героя в одежду време Оскара Уайльда, но бюджетов, наверно, было не много, поэтому не очень приталено. Не важно. Портрет тут тоже низкобюджтен (в отличие от голливудской экранизации 1945 года), но некая идея в нем есть, и это хорошо. (Про несоответствие требованиям книги к формату и фону вы уже сами понимаете).

На картине видна четкая дата — 1880 год, то есть автор сдвинули начало истории поближе к нам лет на двадцать. Обычно такие вещи делаются ради простоты и дешевизны костюмов.

Что же в реальном мире писали портретисты в этом году? Выбор стилей на любой вкус.

Эдуар Мане. "Портрет Пруста" (1877-80, ГМИИ)

Фредерик Лайтон. "Автопортрет" (1880, Уффици)



Эрнст Юсефсон. "Портрет Годфрея Ренхольма, журналиста" (1880, Нац. музей Швеции)

Дж. С. Серджент. "Портрет художников Франсуа Фламенга и Поля Эллё" (1880, Метрополитен)



Как вы видите, "небрежный" стиль живописи, выбранный британским художником-постановщиком (или кто это делал), вполне уместен.

Единственная важная деталь: английские художники в 1880-х так не писали. А Бэзил Холлуорд в романе именно "английский" художник, принятый в свете (его исчезновение взволновало этот самый свет). Так писали "французы" (аборигены и иностранцы парижской школы, например, Серджент).

Вот, я нашла целого художника (правда, активного чуть попозже), чье творчество, по моим ощущениям, соответствует стилю данного реквизита. По этим же картинам можно представить неизвестную нам цветовую гамму и качество, энергию мазка.

Жак-Эмиль Бланш (1861–1942)

Обри Бердслей (1895) — правда, вы же не думали, что он рыжий?



Поэт Робер де Монтескье (1887)



Портрет молодого Жана Кокто (1910-е?)



Пруст (1892)



Забавное совпадение: в 1904 году этот же Бланш написал портрет юного баронета сэра Кольриджа Кеннарда. Мамочка баронета картину не одобрила, и поэтому, когда ее наконец показали на выставке в 1924 году, это случилось под вымышленным названием, без указания на подлинное имя модели. Этикетка гласила "Портрет Дориана Грея", но это, конечно, была своего рода шутка. (А мать баронета была подругой Уайльда и именно она оплатила установку его надгробия в Париже).

Все это очень интересно и красиво, однако проблема та же — Бэзил, описанный в романе, такое написать не мог. В каком же стиле он творил? Мы все ближе к разгадке.

Оценка британскому телефильму: четыре с минусом (за попытки соответствовать дате и заданному ей стилю, баллы снижены за отсутствие фона и размер).

Американский телефильм 1961 года

из цикла «Golden Showcase» (imdb),

есть в сети без перевода

Главную роль сыграл Джон Фрейзер, что интересно тем, что годом ранее он сыграл Бози в крупнобюджетной ленте "The Trials of Oscar Wilde" (1960).

Наконец-то блондин античной красоты, как и положено по тексту! Что американец-спортсмен — все равно заметно, но сам факт!

Эта экранизация мне понравилась больше, чем фильм 1945 года (в той был хорош только мальчик). Здесь и лорд Генри не полный идиот с усиками, не снимающий шляпу при дамах, и Сибилла — все-таки шекспировская актриса. Да, низкобюджетненько, но старались.

Портрет, увы, целиком не показывают ни разу. По тому, что мелькает в кадре, видно, что с портретом молодого Дориана они идут на поводу у фильма 1945 года, никакого креатива.

Зато вот с портретом старого они попробовали переплюнуть Метро-Голдвин-Майер!

Преображение Дориана им рисовал художник-косорук, тренировавшийся, видимо, на таких типичных американских обложках, с гипертрофированными бликами. Преображение показывали только лицо крупным планом, несколько кадров.

Это кадры старения, как они были на экране, целиком. Художник не напрягался особо.





Но до авторов фильма дошло, что живописцев в 1961 году нормальных больше не водится. И они нашли гениальный выход из ситуации. Они пригласили легендарного мастера грима и спецэффектов Дика Смита, автора бестселлера Dick Smith's Do-It-Yourself Monster Make-up Handbook.

Он работал в таких фильмах, как "Крестный отец", "Таксист", "Экзорцист", "Сканнеры", "Амадеус", "Марафоне", "Охотник за оленями", "Смерть ей к лицу".

В общем, Дик Смит попросту слепил им голову старого урода Дориана.

Она сохранилась и является культовым объектом коллекционирования любителей старого кино.





(источник)

Фотографию этой головы они под конец присобачили как-то в портрет, когда Дориан режет его ножом. И, соответственно, потом труп Дориана изображал уже манекен с этой головой. Американцы пишут, что эта монструозная голова, увиденная ими в детстве в телевизоре, является одним из сильнейших впечатлений, воспоминаний о хоррор-фильмах.

Любопытно, что про стадии создания этого "портрета" Дориана Грея тоже писали в иллюстрированном журнале, только не в LIFE, а в FAMOUS MONSTERS #17 (May 1962). Только тут это было уже не ради пиара фильма, а потому что просто интересно.









(источник)

Наивные американцы не понимают, что следы пороков на лице Дориана выглядели совсем по-другому, "по-человечески", и от этого намного страшнее…

Оценка американскому телесериалу: "тройка" (за безынициативное эпигонство фильма 1945 года и креатив с бюстом монстра).

Советский фильм 1968 года (рувики)

Ну вот, наконец, появился фильм, в котором сэр Генри — это умник-искуситель (Ю. Яковлев), а не странный смешной англичанец. Очень хорош там и художник (Лазарев-ст.). А вот Дориан — какой-то пухлый пожилой юноша, даром, что блондин.

Сама по себе постановка очень хороша и верно следует тексту, без кривых отсебятин. Но мы тут обсуждает конкретно портрет, и вот он, на мой взгляд, подкачал.

Не буду даже останавливаться на том, что он не полноростовой, а поколенный. Хорошо хоть, не погрудный! Фона с "современной обстановкой" тоже нету. Это все, видимо, из-за бюджетов: картины больших размеров и с подробностями по ценнику дороже стоят… О, нашла в книге еще одну цитату-подсказку: «мне надо еще поработать над фоном», говорил Бэзил, оставляя только что познакомившихся Дориана и сэра Генри в саду (и зря, змей-искуситель успевает отравить в это время юношу). А вот если б Бэзил оставил фон нейтральным, быть может, и весь сюжет книги пошел бы по другому!

Обсудим, что же конкретно нарисовано на советском реквизите — и на что это похоже.

Дело, в особенности — в пышной рубашечке, и банте на шее.

(Как удобно с русским фильмом, в отличие от венгров — сразу вспоминается похожее).

Степан Худояров. "Молодой садовник" (после 1828)

Алексей Тыранов. "Автопортрет" (1825)



Орест Кипренский. "Портрет А.Ф. Шишмарева" (1826)

Михаил Тербенев. "Автопортрет" (1820-е)



Все это чистой воды романтизм.

Сравните особенно с предпоследним, с работой Кипренского.

Свободно завязанный бант-шарф — характернейшая примета портретов 1820-х (за рубежом тоже есть, но я специально брать е стала).

Такой бант, вообще-то, каждому русскому человеку — как родной, мы просто этого не замечаем.

К внешности данного советского Дориана этот прикид 1820-х годов подходит очень хорошо — у него как раз типаж такого помятого Владимира Ленского. Думаю, именно от наряда, подобранного костюмером к его лицу, художник и плясал. Обратите внимание, что большинство картин в примере — автопортреты или изображают богему. К Дориану это не подходит, Бэзил не стал бы писать его так "вольно".

Про стиль письма при таком качестве кадра сказать трудно, но поза вполне соответствует одежде.

Оценка советскому фильму: "тройка" (за промах со временем лет на 40-50; зато картина большая по размеру, и художник руками писал).

***

В следующий раз хочу наконец поговорить, был ли автор портрета Дориана Грея прерафаэлитом или нет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ