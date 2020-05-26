На вооружение в ЦВО поступила первая партия установок «Коалиция-СВ»

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26.05.2020, 14:53, Новости дня

В арсеналы Центрального военного округа (ЦВО) поступила первая партия из восьми перспективных самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С35 «Коалиция-СВ», сообщили в пресс-службе ЦВО.

«Восемь единиц межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» впервые поступили на арсеналы ЦВО для дальнейшей отправки в войска. «Коалиция-СВ» оснащена современной пушкой 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, 22 мая в армию поступили первые серийные образцы «Коалиции-СВ».



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