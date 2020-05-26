Путин объявил дату парада Победы

26.05.2020, 14:53, Новости дня

Парад Победы пройдет в Москве 24 июня, сообщил президент Владимир Путин.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России, в Москве, и в других городах. Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – передает слова Путина РИА «Новости».

Президент поручил министру обороны Сергею Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада, передает ТАСС.

«Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены», – сказал Путин.«К сожалению, такие строгие режимы безопасности мы по объективным причинам не можем обеспечить при проведении марша «Бессмертного полка», который объединяет в одном строю миллионы наших граждан, когда по улицам наших городов идет нескончаемый людской поток. Здесь уже, конечно, никакой дистанции соблюсти невозможно по определению», – сказал Путин.

В связи с этим он предложил провести этот марш после другого парада – на месяц позже, 26 июля.

«А это еще один день нашей ратной славы – День военно-морского флота», – сказал президент.

«Жизнь, здоровье, безопасность людей – главная ценность при проведении любых мероприятий», – сообщил Путин.

Президент отметил, что риски будут оцениваться самым внимательным образом – если будут сохраняться угрозы, то «Бессмертный полк» перенесут еще на месяц после 26 июля.

Парад Победы и «Бессмертный полк» 9 мая не состоялись из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее называли три версии даты парада: 24 июня, в день Парада Победы 1945 года, 3 сентября – официально признанным в РФ днем окончания Второй мировой войны, и 7 ноября, в день легендарного парада 1941 года.