Шойгу назвал сроки завершения испытаний разработанной военными медиками вакцины от коронавируса

26.05.2020, 14:53, Новости дня

Специалисты института Минобороны до конца июля намерены завершить клинические исследования образца вакцины от коронавируса, сообщил министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину по видеосвязи из Национального центра управления обороной.

«Завершить клинические исследования планируется до конца июля»,– приводит слова главы МО ТАСС.

Отмечается, что специалисты 48-го Центрального научно-исследовательского института войск РХБЗ Минобороны завершают доклинические исследования экспериментального образца вакцины. «Окончание данных работ – 1 июня», – добавил Шойгу.

Министр также сообщил, что в российской армии пик коронавируса был пройден во второй половине апреля.

«Пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах преодолен во второй половине апреля. Всего с начала марта в Вооруженных силах были инфицированы 5,5 тыс. человек. На сегодняшний день вылечены и выписаны 3,5 тысячи. Считаем, что к началу июня в Вооружённых силах обстановка войдёт в состояние плановой», – цитирует Шойгу РИА «Новости».

Глава военного ведомства подчеркнул, что в ВС на фоне ситуации с коронавирусом «не допустили снижения боеспособности и продолжают выполнение плановых мероприятий учебно-боевой деятельности».

Ранее сообщалось, что Минобороны завершило строительство 16 многофункциональных медцентров в 15 регионах РФ для борьбы с коронавирусной инфекцией.