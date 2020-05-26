Мнение: Памятник Илону Маску, ИЧР в бСССР и что американцы думают о коронавирусе в Китае

26.05.2020, 14:50, Разное

1. На фоне кризиса и проблем в экономике американцы вынуждены обращаться к глубоко архаическим практикам для привлечения инвестиций. В американском городе Талса решили призвать Илона Маска с помощью гигантской статуи Илона Маска:

https://lenta.ru/news/2020/05/22/bigilon/

Жители Талсы (штат Оклахома, США) превратили гигантскую скульптуру «Золотой бурильщик» в статую основателя компании Tesla Илона Маска, чтобы с ее помощью убедить предпринимателя открыть новый завод компании у них в городе. Памятник высотой 75 футов (около 22 метров) была построен в 1960-х. Об этом пишет Fox News.

Статуя — символ Талсы. Она символизирует развитие нефтяной промышленности штата. Местные жители, ратующие за экономику города, исправили надпись на поясе «Золотого бурильщика» с Tulsa (Талса) на Tesla, добавили логотип автопроизводителя и раскрасили лицо каменного рабочего.

2. Напомню, что Россия, по данным ООН, находится в числе стран с очень высоким индексом человеческого развития:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_индексу_человеческого_развития

Этот индекс основан на трёх параметрах: средняя продолжительность жизни, уровень грамотности и длительность обучения, валовый национальный продукт на душу населения.

Если бы не печальное алкогольное наследие СССР, продолжительность жизни в России могла бы быть куда выше, и, соответственно, по ИЧР наша страна была бы ближе к Италии или Греции, а не к Венгрии и Румынии, как сейчас.

Весьма неплохо Россия смотрится по человеческому развитию на фоне других постсоветских стран:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/indeks-chelovecheskogo-razvitiia-v-stranah-byvshego-sssr-5ec0f2def7249d56194da202

Пока что мы немного отстаём в рейтинге от Прибалтики, которую в советские времена превращали в «витрину социализма», и которую теперь спонсирует Евросоюз.

Это объяснимо: во-первых, в маленьких государствах вообще чаще бывает необычно богатая и необычно бедная жизнь, а во-вторых, учёт в России и в Прибалтике ведётся по разным правилам. В Латвии, например, легализовали проституцию и учитывают доходы от неё на душу населения, а в России такого нет.

3. Яркая иллюстрация итогов работы американской пропаганды. Согласно опросам «Пью Резёч», две трети граждан США считают, что Китай плохо справился с эпидемией коронавируса, а про США так же думают лишь около половины:

https://www.pewresearch.org/global/2020/05/21/americans-give-higher-ratings-to-south-korea-and-germany-than-u-s-for-dealing-with-coronavirus/

В реальности Китай сумел расправился с инфекцией быстро и жёстко – на все 1,3 миллиарда населения было заражено лишь 84 тысячи человек, а умерли 4,6 тысяч.

В США коронавирус продолжает бушевать: там заражено более 1,6 миллиона человек, каждый день эта цифра растёт на 20-30 тысяч, а умерли уже почти 100 тысяч американцев (то есть больше, чем заразилось китайцев!).