 

Эксперт-психолог дала советы по плавному выходу из самоизоляции

26.05.2020, 14:48, Новости дня

«Надо четко понимать: так, как было до коронавируса, уже не будет, по крайней мере, в ближайшее время. По мере снятия ограничений, надо возвращаться к прежней жизни постепенно, без эйфории», – сказала газете ВЗГЛЯД психолог Ольга Вихристюк, комментируя обсуждение в экспертной среде вариантов выхода граждан из самоизоляции.

«Необходимо осознать, что каждый сам несет ответственность за свое здоровье, – отметила руководитель Центра экстренной помощи Московского государственного психолого-педагогического университета  Ольга Вихристюк. – Послабления делаются для бизнеса, для того чтобы минимизировать ущерб экономике, а не для того, чтобы соскучившиеся взаперти люди массово бросились в торговые центры, парки и кинотеатры. Бдительность, здравый смысл и осторожность должны оставаться в сознании наших граждан».

В этом плане, отметила Вихристюк, наибольшее беспокойство вызывают молодые люди. «Их особенно хотелось бы призвать к самоответственности и самодисциплине, убедить воздерживаться  от массового общения. По крайней мере, первое время. На новые правила поведения не просто перестроиться, но очень важно их принять и выполнять», – подчеркивает психолог.

По мнению Вихристюк, многим людям, которые долгое время в самоизоляции, будет сложно выходить в общественные места – не менее сложно, чем привыкнуть постоянно находиться дома.

«Я бы посоветовала минимизировать неопределенность, – рекомендует психолог. – Необходимо составлять четкий распорядок дня. Каждый день понемногу увеличивать физические нагрузки. Особенно это касается тех, кто в период самоизоляции не занимался собой, не делал упражнений. В таком случае возвращение к привычной жизни будет максимально безопасным и безболезненным».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше половины регионов РФ в ближайшее время смогут приступить к первому этапу снятия ограничений, которые введены из-за коронавируса.

Информация о ситуации с коронавирусом в РФ представлена на портале стопкоронавирус.рф.

За последние сутки в РФ выявлено 8915 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 41,1% не имели клинических проявлений болезни.



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