 

Шойгу: Производственные мощности ОПК задействованы на 72%

26.05.2020, 14:48, Новости дня

Производственные мощности оборонно-промышленного комплекса в настоящее время задействованы на 72%, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу по видеоконференцсвязи с президентом страны Владимиром Путиным.

«Производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса задействованы на 72%… Из 1013 предприятий работают 990, из этих 990 на 896 предприятиях выходит более 90% инженерно-технического персонала, рабочих», – сообщил Шойгу.

Он также уточнил, что Вооруженные силы РФ с начала года получили более 750 образцов новейшего и модернизированного вооружения и военной техники. «С начала года войска получили более 750 образцов новейшего и модернизированного вооружения – это 58 самолетов и вертолетов, более 40 боевых бронированных машин, свыше 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами», – сказал министр, передает ТАСС.

Кроме того, Шойгу сообщил, что пандемия коронавируса не сказалась на боеготовности российских Вооруженных сил, в том числе ядерной триады. «Вооруженные силы в условиях новых вызовов, связанных с распространением коронавирусной инфекции, не допустили снижения боеспособности и продолжают выполнение плановых мероприятий учебно-боевой деятельности», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Продолжается патрулирование вдоль российских границ самолетов дальней авиации. «Корабли Военно-морского флота несут боевую службу в оперативно важных районах Мирового океана. В настоящее время в море находятся 57 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 30 – в дальней морской зоне», – добавил Шойгу.

Он также отметил, что, несмотря на эпидемию, учения «Кавказ – 2020», форум «Армия» и армейские игры состоятся. Шойгу добавил, что в «Кавказе – 2020» будут участвовать подразделения шести стран, в том числе членов ШОС и ОДКБ.

В начале апреля вице-премьер Юрий Борисов по итогам совещания по военно-техническому сотрудничеству под председательством президента РФ Владимира Путина заявил, что выполнение гособоронзаказа ведется строго в утвержденном графике несмотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией. По его словам, гособоронзаказ выполнен более чем на 70%.



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