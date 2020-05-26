В НАТО отказались приостановить военные учения на время пандемии

26.05.2020, 14:45, Разное

Североатлантический альянс ответил отказом на предложение РФ приостановить на время пандемии коронавируса военные учения. О переписке российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом узнала газета «Коммерсант».

Вопрос о взаимной приостановке учебных маневров поднял глава российского внешнеполитического ведомства: он предложил альянсу «проявить военную сдержанность» на время пандемии. По его словам, на фоне распространения коронавируса и тревожных новостей это могло бы стать «конструктивным, позитивным и оздоровляющим шагом».

В ответ в Брюсселе заявили, что деятельность НАТО в настоящий момент носит оборонительный характер на фоне возрастающей военной активности со стороны России. Столтенберг также предложил Лаврову обновить Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года, который предполагает обмен информацией о вооруженных силах и оборонном планировании.

Договориться так и не удалось: Лавров считает, что в обновлении документа нет особого смысла и что РФ сама вынуждена реагировать на чрезмерную активность НАТО в Прибалтике и Восточной Европе.

Начать масштабные многонациональные учения «Защитник Европы-2020» под руководством США НАТО планирует 5 июня. Сначала предполагалось, что в них примут участие более 37 тысяч военных из 18 стран, однако позже их число пришлось уменьшить из-за коронавируса.

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