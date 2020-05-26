Мнение: Крым опять не наш

26.05.2020, 14:42, Разное

Призыв премьера Мишустина к дорогим россиянам – оставить тщетные мечты насчет отдыха за границей, сидеть под замком и развивать внутренний туризм – довольно яркое свидетельство “самоизоляции” правительства от реальных процессов, происходящих в стране. Мишустину, видать, до сих пор невдомек, что для большинства тех, кто вообще может себе позволить себе выездной отдых (а таких в стране не так уж много), туризм за границу – это практически вынужденная необходимость, поскольку так выходит дешевле всего!

Речь, понятно, не о тех, кто “отдыхает” в Куршевеле или на Бали; это – исчезающе малое меньшинство, да и, пожалуй, среди этих людей едва ли кому-то придет в голову слушать нищеброда Мишустина (за всю жизнь упер всего каких-то 10 миллиардов, да и то – РУБЛЕЙ! О чем с таким говорить?!) А большинство “бюджетных” россиян предпочитали всегда ту же Турцию с ее олл-инклюзив вовсе не от любви к обжорству – а ради экономии! Как говорит мой старый друг Коля, работающий в ЖЭКе: “Я за Турцию заплатил 45 тысяч – и ВСЁ! Больше я вообще денег не трачу и живу спокойно две недели!” И это верно: перелет-трансфер-поселение – уплочено, еда 4 раза в день – гарантирована; на экскурсии Коля не ездит (чего там смотреть?), лежит целыми днями на пляже, загорая до буквально черного цвета; вечерами, для особого отдохновения, пьет, в плюс к многообразному “инклюзивному” местному спиртному, любовно прихваченные с собой из дома бутылки “хорошей водки”. Вот это – ОТДЫХ! – говорит Коля.

А может ли “внутренний туризм” предложить Коле что-то хотя бы отдаленно подобное? Нет и близко. Будут или конские ценники, или совсем уж скотские условия, от которых Коля, избалованный Турцией и Египтом, давно отвык. И “олл-инклюзива” у нас нет почти нигде – что для российского массового отдыхающего означает постоянную головную боль: что будем жрать, когда у нас кончатся деньги, а отпуск – еще нет?!

А так-то да; я бы, даже без советов Мишустина, охотно бы полетел на Байкал – там, как сейчас помню, всё сногсшибательно. Однако один билет туда-обратно Москва-Иркутск – минимум 35 тысяч. Потом как-то добираться до Ольхона, потом жить там в деревянной будке по цене 5 звезд в Турции… И сразу думаешь – может, не надо? Плюс еще момент, который всегда упускают все радетели “внутреннего туризма” – купание. Наша Раша, все-таки, жутко холодная страна, теплых морей у нас трагически не хватает. А как летом без купания-загорания?! Тот же Байкал, с его +15 воды в июле – тоже не вариант…

Хотя – есть же Крым!? Как бы не так. Тут вообще хохма: буквально за день (!) до благостных приглашений Мишустина на “внутренние курорты” выступил глава Крыма Аксенов – и потряс своей солдатской прямотой. Вы, сказал, если собрались приехать в Крым “бесцельно” (так и сказал!) – то приготовьтесь провести 2 недели в заточении… то есть тьфу – в обсерватории на карантине! И – за свой счет!

А если у вас не найдется чем платить за “обсерваторий” – мы с вас деньги стребуем по суду! – напоследок гостеприимно пригрозил Аксенов. И это его заявление растиражировали по всем федеральным средствам массовой информации.

Каково? Для большинства нормальных работающих россиян две недели – это и есть максимальный срок, который они могут себе позволить выделить на летний отдых. Другими словами, глава Крыма прямым текстом оповестил россиян – отдохнуть в Крыму мы вам НЕ ДАДИМ. Приедете – мы вас под стражу, весь срок отпуска отсидите – и пинком под зад домой. Вопрос один остается: а Крым – точно наш? Судя по тому, что премьер (да и президент) предпочли такие заявления “не заметить” – они, видать, и сами уже не уверены. Черт его знает…

Но ведь и с Краснодарским краем в плане “карантинов” тоже нет никакой ясности, не говоря уж про Кавказ, где и до коронавируса было излишне жарко. О чем же тогда вообще говорил Мишустин, про какой “внутренний туризм” вместо заграничного? Как вообще можно было серьезному госчиновнику говорить о туризме по России, ни словом не затронув проблему ГРАНИЦ, внезапно возникших по всей стране, между разными “субьектами Федерации”? А ведь они есть, в регионах о них говорят вполне открыто, в том числе имея в виду приезд “чужаков” из других областей!

Впрочем, ладно, не будем тянуть резину и изображать из себя простаков. Конечно – ларчик “непонятного” выступления Мишустина открывается просто. На деле “техническому премьеру” (как и всей правящей камарилье) нет, понятно, никакого дела ни до нелепых опасений “вы привезете из-за границы вирус” (чего его привозить, когда он давно уже здесь и вполне обжился), ни до забот “какой туризм по России, когда везде дорого и карантин”.

Мишустин – очередной счетовод Путина. И запрет выездного туризма – всего лишь способ пресечь растрату глупыми россиянами столь нужной правящей ОПГ валюты. С поступлениями валюты нынче для Кремля и Белого Дома совсем всё плохо – в связи с обвальным падением мировых цен на углеводороды. А тут еще народишко, чего доброго, опять попрется путевки в Турцию за доллары покупать! “Сидеть!” – говорит Мишустин.

Вся соль его спича – в двух словах: “Отдыхайте за рубли, смерды”.

“…Если они у вас еще есть”.

И сатанински расхохотался.