 

В Кремле оценили конфликт США и КНР на фоне коронавируса

26.05.2020, 14:30, Новости дня

Кремль считает неприглядным обмен обвинениями между США и Китаем на фоне ситуации с коронавирусом и призывает стороны к взаимодействию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил в ответ на просьбу прокомментировать взаимные обвинения, звучащие из Вашингтона и Пекина, что «в свете общей борьбы с коронавирусом это выглядит неприглядно», передает ТАСС.

«Конечно, мы предпочли бы вместо этих обменов видеть взаимодействие, сотрудничество и взаимопомощь», – добавил он, подчеркнув, что РФ придерживается именно этих принципов «в развитии двусторонних отношений и с Китаем, и с Соединенными Штатами».

Ранее  редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов заявил, что США и Китай переходят к фазе острой конкурентной борьбы, пандемия коронавируса усугубила отношения двух стран.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил: у Вашингтона есть доказательства, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса.

Американский лидер Дональд Трамп пообещал раскрыть новые подробности о происхождении коронавируса и допустил разрыв отношений с КНР.

Китай потребовал от США прекратить необоснованные заявления о коронавирусе.



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