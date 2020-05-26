Полиция и ОМОН начали проверку на рынке «Фуд сити» в Москве

26.05.2020, 14:30, Новости дня

Сотрудники уголовного розыска и ОМОН во вторник проводят оперативные и проверочные мероприятия на территории одного из крупнейших продовольственных рынков Москвы «Фуд сити».

«Сотрудники столичной полиции и спенцаз ОМОН приехали во вторник днем на рынок «Фуд сити» с проверочными мероприятиями», – передает ТАСС.

Неделю назад столичные полицейские и Росгвардия пресекли сход граждан одной из республик Закавказья около рынка «Фуд сити». Протестующие якобы требовали снизить арендную плату за помещения.

Напомним, годом ранее сотрудники полиции и Росгвардии уже проводили подобный рейд на территории «Фуд Сити».