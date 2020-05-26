В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

26.05.2020, 14:30, Новости дня

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, завил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

«В настоящий момент можно абсолютно четко сказать, что по ключевым параметрам Москва вышла на тенденцию к стабилизации ситуации, даже с тенденцией к снижению заболеваемости», – передает его слова в эфире Первого канала ТАСС.

Он напомнил, что основными параметрами являются коэффициент распространения коронавируса, число свободных коек и проведение тестирования.

«Для Москвы очень важны и так называемые вторичные параметры: прирост пациентов с пневмониями. В настоящий момент он практически достаточно стабилен, тенденция к росту его не отмечается. На уровне еженедельного прироста по сравнению со средним приростом за три последних года, примерно такой же уровень», – добавил Горелов.

Он отметил, что в РФ нет единого параметра по одновременному переходу регионов на новый этап смягчения ограничений – все очень гибко и прозрачно.

«И каждый регион принимает самостоятельно решение, какое послабление или ослабление карантинных мероприятий применять. Москва в этой ситуации не является показательным городом, чтобы на нее ориентироваться», – подчеркнул эксперт.

Горелов отметил, что в Москве и остальных регионах принципиально разные ситуации.

«Москва на протяжении всего пандемического подъема показывала самые высокие темпы прироста. И самая высокая напряженность как очага заболевания была в городе Москве», – заключил Горелов.

Напомним, за последние сутки в РФ выявлено 8915 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 362 тыс. случаев заболевания. В Москве за сутки выявлено 2 тыс. 830 новых случаев.