Личное: Совершенно больные — на голову

26.05.2020, 14:25, Разное

На очередном говнопроекте из Первого анала чёрные дырки отечественного шоубизнеса то ли танцуют, то ли обнимаются, то пришли полизаться друг с другом.

Неудивительно, что коронавирусом заболела третья участница неприличного шоу — Дарья Мороз.



Фото: Соцсети

До бывшей жены Богомолова на том же проекте заразились ещё менее известные дырочки — Мария Ивакова и Алёна Бабенко.

По поводу первой ничего не скажу — не знаю, но вот Бабенко и Дарья Мороз находятся в группе риска по возрасту!

Ради сомнительного пиара, организаторы представления рискуют здоровьем. И не только своим, но и окружающих. Ведущий шоу Малахов, несмотря на все уколы то ли красоты, то ли безобразия, тоже давно не мальчик, а со сколькими людьми он ещё контактирует?

В общем, эти съёмки — рассадник инфекции. И непонятно, что за необходимость такая — рисковать здоровьем и самих участников, и их половых-бытовых партнёров!

Произвоство продакта проводится в период ограничений. Людям не дают работать, зато дыркам — можно. У них, наверное, финансовое положение хуже пенсионеров — так же это нам преподносят артисты пенисами и вагиной!

Мне откровенно плевать на здоровье Дарьи Мороз, Алёны Бабенко и третьей письки. Какое-то время без них мир станет чище, светлее — пусть посидят, поболеют, переживём! Но я говорю о социальной несправедливости — почему этих девок не касаются меры по изоляции? Они на ТЭЦ что ли работают или доставляют продукты людям?

Как бы вы отнеслись к полному запрету съёмок любых шоу на телевидении, пока идёт эпидемия, а заодно и унылых роликов на Ютубе?