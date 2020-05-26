Бывший министр энергетики России скончался из-за коронавируса

26.05.2020, 14:18, Разное

Российский политик Владимир Лопухин, занимавший пост министра энергетики России в 1992 году, скончался в возрасте 68 лет. У него был диагностирован коронавирус.

О смерти Лопухина сообщил в социальных сетях его товарищ – писатель Денис Драгунский. Политик умер спустя всего несколько дней после своего дня рождения – 23 мая. Подробности его смерти остаются неизвестными.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Май 2020 в 12:48 PDT