 

В Ленобласти аварийно сел самолет с оторванным винтом

26.05.2020, 14:16, Новости дня

Легкомоторный самолет произвел аварийную посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области из-за оторвавшегося винта.

«В районе Троицкой горы из-за неисправности совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Cessna 172», – передает ТАСС.

Уточняется, что самолет приписан к Гостилицкому аэроклубу, произвел аварийную посадку в поле.

Напомним, 22 мая в пакистанском городе Карачи за минуту до посадки упал пассажирский самолет. Авиалайнер не успел долететь до аэропорта – крушение пришлось на жилые дома. Власти Пакистана считают, что возможно произошел технический сбой.



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