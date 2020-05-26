Храм Рождества Христова в Вифлееме вновь открылся

26.05.2020, 14:15, Новости дня

Храм Рождества Христова в Вифлееме, построенный на месте, где, как верят христиане, родился Иисус Христос, вновь открылся во вторник после более чем двухмесячного перерыва, вызванного эпидемией коронавируса.

Несколько священников, представляющих разные христианские деноминации, наблюдали, как церковь на оккупированном Израилем Западном берегу реки Иордан открывает свои двери.

Церковь была закрыта с 5 марта, когда в Вифлееме произошла вспышка COVID-19.

Первое время в церковь будут допускаться не более 50 человек, говорится в совместном заявлении церквей, в ведении которых находится храм.

Целовать и прикасаться к камням, в том числе в пещере, где, как считается, родился Иисус Христос, будет запрещено.