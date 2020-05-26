 

Саудовская Аравия ослабляет комендантский час

26.05.2020, 14:15, Новости дня

Саудовская Аравия на этой неделе изменит время комендантского часа и снимет его полностью, за исключением священного города Мекки, с 21 июня.

Об этом сообщило во вторник государственное информагентство.

Запрет на поездки внутри страны, молитвы в мечетях и появление на рабочем месте как в государственном, так и в частном секторе, будут отменены начиная с 31 мая, говорится в заявлении.

В Мекке время комендантского часа будет с 15:00 до 6:00. Молитвы в мечетях будут проводиться с 21 июня.



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