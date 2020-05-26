В Москве задержали участника одиночного пикета в поддержку создателя паблика “Омбудсмен полиции”

26.05.2020, 14:10, Новости дня

В Москве около здания МВД на Петровке, 38 полицейские задержали активиста Виктора Немытова. Он стоял в одиночном пикете с плакатом в поддержку создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова, сообщает МБХ медиа.

Полицейские сначала переписали данные у активиста, а через некоторое время задержали его “для составления протокола”, но не уточнили, по какой статье.

Проект “Омбудсмен полиции” занимается защитой прав сотрудников правоохранительных органов, но также рассказывает о проблемах силовых структур. Преследования его создателей начались в начале мая, после того как проект опубликовал аудиозапись из Новосибирска. На ней руководители полиции города требовали выполнять “план” по штрафам за нарушение карантинного режима. После появления записи несколько высокопоставленных руководителей МВД города написали заявления об отставке.

Бывший сотрудник МВД России и основатель “Омбудсмена полиции” Владимир Воронцов 8 мая был заключен под стражу до начала июля – на него было заведено уголовное дело о вымогательстве 300 тысяч рублей. Позднее на Воронцова завели второе уголовное дело – за незаконный оборот порнографических материалов.

После начала преследования Воронцова дело о распространениии порнографии было также заведено на администратора паблика Игоря Худякова. Накануне, 25 мая, его также арестовали на два месяца.

Бывшие и действующие сотрудники МВД России устроили в соцсетях флешмоб в поддержку Воронцова: полицейские публиковали фотографии с хештегами #СвободуВоронцову и #ЯМыВоронцов.