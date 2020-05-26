 

“Кому он нужен?” Олимпийская медалистка из Беларуси рассказала об отношении к белорусскому языку

26.05.2020, 14:10, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuЧемпионка мира и Европы, олимпийская медалистка по гребле Маргарита Махнева рассказала об отношении к белорусскому языку и заявила, что “не совсем понятно, зачем белорусы должны его знать”. 

“Я не знаю белорусский язык и не понимаю его. Вспоминаю предыдущие выборы, как одна женщина говорила, что у нас все будет на белорусском. И я думаю: ну как же так, если весь народ говорит на русском?” – рассказала спортсменка в интервью изданию “Прессбол”.

Она сказала, что учила белорусский в школе, но так и не смогла его выучить. Теперь ее сыну Марселю тоже нужно будет учить белорусский.

“Если скажут выучить белорусский язык, я выучу, но есть ли в этом необходимость? Мы все говорим на русском, и не совсем понятно, зачем мы должны его знать. Кому он нужен? Возможно, только нам”, – сказала Махнеева.

Спортсменка не видит ничего плохого в том, что не знает один из двух государственных языков. На замечание журналиста о том, что “забыв родной язык, можно потерять себя”, она отметила, что если все заговорят на белорусском “экономика страны лучше от этого не станет”. 

Маргарита Махнева родилась в городе Хойники в Беларуси, она –заслуженный мастер спорта страны, бронзовый призер Олимпиады в Рио, чемпионка мира и Европы. Окончила Мозырский педагогический университет.

В Беларуси два государственных языка – белорусский и русский. Однако русский до сих пор остается основным при общении, на работе и в системе образования – в большинстве школ и университетов преподают именно на русском. Русский предпочитают использовать и высшие чиновники, начиная с президента Александра Лукашенко.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты за нерабочие дни

14.05 / Китайское агентство Синьхуа заявило протест США

25.04 / Заместитель главы ОВЦС Московского патриархата заразился коронавирусом

08.05 / Саакашвили рассказал о своем первом шаге на новом посту на Украине

05.04 / Число жертв коронавируса в Украине выросло до 37

10.04 / Украина прекратила участие в союзе ДОСААФ СНГ

04.05 / В понедельник истекает срок продления рабочих пропусков для поездок по Москве

30.03 / Шушкевич: Неразумно игнорировать угрозу коронавируса. Эта затея нашего усатого троечника Лукашенко представляет опасность для Беларуси

22.04 / Около полумиллиона жителей Донбасса испытывают нехватку продуктов – ООН

04.04 / Илларионов: Шнуров после ухода в политику решит свои материальные вопросы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска