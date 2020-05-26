“Кому он нужен?” Олимпийская медалистка из Беларуси рассказала об отношении к белорусскому языку

26.05.2020, 14:10, Новости дня

Чемпионка мира и Европы, олимпийская медалистка по гребле Маргарита Махнева рассказала об отношении к белорусскому языку и заявила, что “не совсем понятно, зачем белорусы должны его знать”.

“Я не знаю белорусский язык и не понимаю его. Вспоминаю предыдущие выборы, как одна женщина говорила, что у нас все будет на белорусском. И я думаю: ну как же так, если весь народ говорит на русском?” – рассказала спортсменка в интервью изданию “Прессбол”.

Она сказала, что учила белорусский в школе, но так и не смогла его выучить. Теперь ее сыну Марселю тоже нужно будет учить белорусский.

“Если скажут выучить белорусский язык, я выучу, но есть ли в этом необходимость? Мы все говорим на русском, и не совсем понятно, зачем мы должны его знать. Кому он нужен? Возможно, только нам”, – сказала Махнеева.

Спортсменка не видит ничего плохого в том, что не знает один из двух государственных языков. На замечание журналиста о том, что “забыв родной язык, можно потерять себя”, она отметила, что если все заговорят на белорусском “экономика страны лучше от этого не станет”.

Маргарита Махнева родилась в городе Хойники в Беларуси, она –заслуженный мастер спорта страны, бронзовый призер Олимпиады в Рио, чемпионка мира и Европы. Окончила Мозырский педагогический университет.

В Беларуси два государственных языка – белорусский и русский. Однако русский до сих пор остается основным при общении, на работе и в системе образования – в большинстве школ и университетов преподают именно на русском. Русский предпочитают использовать и высшие чиновники, начиная с президента Александра Лукашенко.