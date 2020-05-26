Суд отказался смягчать меру пресечения историку Соколову

26.05.2020, 14:08, Новости дня

Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте до 24 сентября историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.

«Суд апелляционной инстанции постановление Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга от 27.03.2020 года оставил без изменения», – передает РИА «Новости» сообщение объединенной пресс-службы судов города.

Защита указывала в жалобе, что просит изменить меру пресечения на домашний арест из-за ситуации с коронавирусом.

По словам адвоката Александра Почуева, как пишет «Комсомольская правда», «чудес от этого заседания никто и не ожидал».

Он добавил, что Соколов участвовал в заседании по видеосвязи.

В середине марта расследование дела Соколова было завершено, оно передано в суд.

В ноябре 2019 года, по версии следствия, историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в отношениях. Он попытался избавиться от трупа, расчленив и выбросив его в реку, но был задержан.

Соколов признался в убийстве, согласился с арестом. Его признали вменяемым.