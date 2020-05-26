Ученые оценили опасность мутаций коронавируса

26.05.2020, 14:08, Новости дня

Выявленные учеными мутации коронавируса SARS-CoV-2 не делают его опаснее и не улучшают его способность к распространению и заражению, говорится в работе исследователей, опубликованной на biorxiv.org.

Ученые из Университетского колледжа Лондона проанализировали вирусные геномы, выделенные у 15 тыс. пациентов с коронавирусом, и создали модель эволюционного дерева. Исследователи стремились выяснить, становится ли определенная мутация все более частой в каждой конкретной ветви, передает РИА «Новости».

Было установлено, что все изученные мутации не дают SARS-CoV-2 преимуществ в размножении и не делают его более заразным. Кроме того, выяснилось, что некоторые никак не влияют на вирус, а большинство изменений в геноме даже вредны для него.

Ранее вирусолог Александр Лукашев заявил, что коронавирус мутирует, но разрабатываемая вакцина не потеряет своей актуальности.