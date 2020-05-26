Скандалы: У Вадима Беляева небо больше не в алмазах

26.05.2020, 14:05, Разное

ФАС и ЦБ хотят признать недействительной сделку на $1,45 млрд по покупке «Открытием холдинг» у «Лукойла» алмазодобывающей компании

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обратилась в суд с просьбой признать недействительной совершенную три года назад сделку по покупке «Открытие холдингом» у «Лукойла» 100% акций «Архангельскгеолдобычи» (АГД) за $1,45 млрд. Об этом говорится на сайте ведомства (в картотеке суда иска пока нет). Покупателем алмазодобывающей компании выступила «дочка» холдинга – «Открытие промышленные инвестиции». Эта компания и «Лукойл» – ответчики по иску, рассказал представитель ФАС.

АГД – крупный производитель алмазов, входящий в перечень предприятий стратегического значения для обороны и безопасности страны.

Покупка АГД вызвала подозрения у ЦБ при санации банка «Открытие»: сумма сделки более чем в два раза превысила стоимость предприятия, говорится в сообщении ФАС. ЦБ выступит по иску ФАС третьей стороной, сообщил его представитель.

Кроме того, ФАС выявила, что сделка была совершена с нарушением закона об иностранных инвестициях в стратегически значимые предприятия. Дело в том, что в 2017 г., еще до санации «Открытия», сделку одобряла правительственная комиссия по иностранным инвестициям, но покупатель, пишет ФАС, не предоставил информацию о наличии у ряда бенефициаров «Открытие холдинга» гражданства другого государства. Это привело к тому, что над российским стратегическим предприятием установили контроль иностранные инвесторы. О каких бенефициарах идет речь, в сообщении ФАС не уточняется. Данные бенефициаров – персональные данные, как и сведения о гражданстве, говорит представитель ведомства: до тех пор, пока не будут вынесены судебные акты, в ФАС не могут их раскрывать.

В апреле 2017 г., когда была одобрена сделка «Лукойла» и «Открытие холдинга», его крупнейшими бенефициарами были Вадим Беляев (28,6%), Леонид Федун и Вагит Алекперов (19,9%), ВТБ (9,99%), Рубен Аганбегян (7,9%), НПФ «Лукойл гарант» (7%) и Александр Мамут (6,67%).

Покупку АГД финансировали банки. Среди кредиторов был подконтрольный холдингу «Открытие», но основную часть средств на сделку дал ВТБ. Сумма кредита не раскрывалась, но, помимо гарантий перед банком в сумме на $2,5 млрд, в ВТБ заложены все компании, участвовавшие в сделке, писал «Коммерсантъ».

«Открытие холдинг» заплатил за АГД довольно высокую цену, говорили в 2017 г. эксперты «Ведомостей»: для сделки АГД оценена по мультипликатору 5–6 EBITDA (если исходить из прогноза EBITDA после выхода на полную мощность), а уровень мирового лидера «Алросы» (добыча в 2015 г. – 38,3 млн карат) – 4 EBITDA, приводил пример директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский.

С момента совершения сделки «Открытие холдинг» не обслуживает долг перед «Открытием» и банком «Траст», говорит представитель регулятора: оспаривание сделки позволит взыскать средства для частичного погашения задолженности перед кредиторами, в том числе снизит затраты, которые государство понесло на санацию группы «Открытие».

Конечная сумма по покупке АГД оказалась выше и составляет $1,6 млрд. Сумма в $1,6 млрд образовалась так, говорит представитель «Траста»: кроме покупки акций за $1,05 млрд был погашен долг АГД перед «Лукойлом» на сумму $400 млн и приобретена трейдинговая компания за $170 млн. Рыночная цена АГД на момент сделки, по оценке «Траста», ‒ не более $700 млн. Ход судебного процесса в банке не комментируют.

Поскольку ВТБ не является стороной иска, в банке не ознакомлены с документом и его деталями, говорит представитель банка. Тем не менее иск потенциально может затронуть и права ВТБ, поэтому банк будет следить за развитием ситуации и «принимать все предусмотренные законом меры для защиты своих интересов».

«Ведомости» направили запросы в «Открытие холдинг», ЦБ и «Лукойл».

Что происходит с «Открытие холдингом»

«Открытие холдинг» готовится к банкротству. Возможности рассчитаться с кредиторами у него нет, следовало из его заявления о банкротстве. Суд возбудил производство по заявлению холдинга спустя месяц после – в марте. За контроль над процедурой банкротства борется и банк непрофильных активов «Траст», куда ЦБ собрал проблемные и непрофильные активы трех крупнейших санируемых банков – «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Банк подал апелляцию на решение суда о принятии заявления «Открытие холдинга». Именно к «Трасту» перешел долг холдинга перед банком «Открытие» – 450 млрд руб., или 86% его долга. Среди других кредиторов холдинга – ВТБ, ООО «Пауэр ресорсес» (принадлежит холдингу, ликвидируется), «Открытые инвестиции» (контролируется Otkritie Ltd, тоже в стадии ликвидации), «Пенсионный капиталъ» и «Кама картон» (принадлежит банку «Открытие»).

В апреле «Открытие холдинг» допустил дефолт по облигациям, не сумев выплатить купон в 22,5 млрд руб., – как говорилось в его заявлении, из-за отсутствия средств на расчет с кредиторами.

В период расцвета «Открытие» едва не стало крупнейшей частной финансовой группой России с активами 4–5 трлн руб.: Беляев договорился с владельцем испытывавшего проблемы «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым приобрести страховщика в обмен на 10% холдинга. «Росгосстрах» достался банку «Открытие». Но в августе 2017 г. холдинг потерял свой ключевой актив – банк «Открытие»: его забрал на санацию ЦБ. После этого компания погашала задолженность перед кредиторами, говорил представитель холдинга. Сейчас «Открытие холдинг» передал кредиторам практически все свои активы, но этого оказалось недостаточно для исполнения всех обязательств, поэтому холдинг подал заявление о банкротстве.

АГД – единственный крупный актив, который остался у холдинга.

Екатерина Литова, Анна Михеева