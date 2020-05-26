Скандалы: Ивановская горка Евгения Горюхина

26.05.2020, 14:05, Разное

Как кипрские офшоры получили дом ЮКОСа и еще четыре особняка ценой в 3,4 млрд рублей в центре Москвы

Компании, связанные с партнёрами и топ-менеджерами Ротенбергов, оказались владельцами целой улицы исторических усадеб на Ивановской горке в центре Москвы, обнаружили «Открытые медиа». Сейчас эта недвижимость оценивается более чем в 3,4 млрд рублей. Общая площадь зданий превышает 14 тысяч квадратных метров. Собственники рассчитывают реконструировать особняки, а один из них превратить в бизнес-центр. Пока стройка не началась, Москва тратит бюджетные деньги на ремонт этих частных домов.

Речь идёт об объектах культурного наследия, построенных в XVII—XIX вв.еках, в городской усадьбе А. Л. Кнопа (Колпачный, 5), также известной как бывший дом Московского комитета ВЛКСМ, а затем — бывший дом приёмов ЮКОСА, усадьбе Д. А. Четверикова — Ф. Л. Кнопа (Колпачный, 7), где когда-то располагались офисы ЮКОСА, усадьбе Г. П. Юргенсона (Колпачный, 9) и Московском архиве Коллегии иностранных дел (Хохловский, 7−9), а также о более современном здании по адресу: Колпачный, 9а.

По данным Единого государственного реестра недвижимости, эти дома принадлежат соответственно компаниям «Глобал Риэлти», российскому представительству багамского офшора Wellsky Limited, фирмам «Андеграундарт», «Баркетто» и УК «Деловой мир». Однако «Открытые медиа» с помощью материалов, предоставленных объединением журналистов-расследователей European Investigative collaborations (EIC), а также данных российских реестров недвижимости и юридических лиц выяснили, что все эти структуры прямо или косвенно связаны с Русланом Горюхиным. Он до 2014 года руководил компанией Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж» (СГМ), одним из крупнейших строительных подрядчиков «Газпрома». После ухода из компании Горюхин переключился на проекты в сфере недвижимости. На запрос «Открытых медиа» бизнесмен не ответил.

Как компании с Ивановской горки связаны с топ-менеджером Ротенберга

Ранее фирмой «Андеграундарт» владел Дмитрий Русланович Горюхин, которого Центр управления расследованиями называл сыном Руслана Горюхина. Часть земли на Ивановской горке под усадьбой Кнопа (Колпачный, владение 5) до сих пор принадлежит компании «Эридан-риелти», которой руководит Евгений Горюхин — отец предпринимателя.

Сейчас российские компании-владельцы усадеб на Ивановской горке принадлежат кипрским офшорам Sanolys Limited, Krodias Enterprises Limited и Adcus Consulting Limited. А те, по данным реестра юрлиц Кипра, записаны на две компании с Британских Виргинских островов — Tourrettes Property Inc. и Crescenzo Affiliates Corp. Последняя фирма, как следует из базы ICIJ, также владеет долей в офшоре с Багамских островов Wellsky Limited (собственнику здания в Колпачном, 7). Определить конечных бенефициаров офшоров практически невозможно, поскольку Багамские и Британские Виргинские острова — одни из самых закрытых юрисдикций в мире. Однако из данных, полученных EIC, и сведений ЕГРЮЛ следует, что российским подразделением Wellsky Limited управляет бывший топ-менеджер Ротенбергов и бизнес-партнёр Горюхина Илья Бунятов.

Наконец, «Открытые медиа» выяснили, что перестроить все упомянутые усадьбы на Ивановской горке собирается компания «Лид Лайн», также связанная с Горюхиным: она застраивала участок бизнесмена на Рублёво-Успенском шоссе.

Как друг друга Путина стал крупным девелопером

«Знаете, есть олимпийский девиз „Быстрее! Выше! Сильнее!“ А в нашем деле должно быть „Быстрее! Лучше! Умнее!“ Самое главное для нас — не ослабить своего влияния по проектам у основного заказчика („Газпрома“ — „Открытые медиа“). „Стройгазмонтаж“ должен хорошо и успешно справляться с реализацией проектов, оставаться рентабельным для акционеров», — говорил в 2012 году Руслан Горюхин.

54-летний уроженец Одессы Руслан Горюхин в юности работал в строительных компаниях, а в 90-х переключился на торговлю металлами и строительство трубопроводов. В 2008 году, когда его компания «Северные газовые магистрали» строила трубопровод для «Газпрома», Горюхин познакомился другом президента Путина Аркадием Ротенбергом. Этот бизнесмен вместе со своим братом Борисом Ротенбергом в детстве занимался дзюдо вместе с Владимиром Путиным, а когда его спарринг-партнер стал президентом России, начал строить семейную бизнес-империю.

Горюхин в 2008 году возглавил самую важную для Ротенберга компанию — СГМ, созданную из пяти подрядчиков, выкупленных Ротенбергом на выгодных условиях у «Газпрома». Эти структуры и после перехода в частные руки продолжили получать многомиллиардные контракты на строительство газопроводов и другой инфраструктуры. Благодаря этому СГМ за несколько лет превратилась в крупнейшего подрядчика «Газпрома».

Горюхин руководил СГМ до 2014 года, пока не стало ясно, что компания примет участие в строительстве моста между Россией и присоединившимся к ней Крымом. Было понятно, что за это СГМ и его менеджмент могут попасть под антироссийские санкции.

После ухода из СГМ Горюхин занялся девелопментом. Возможно, здесь он тоже поработал на Ротенберга. Например, Горюхину до недавнего времени принадлежала земля в поселке «Инэк» на Рублёво-Успенском шоссе, где был построен грандиозный дворец под названием «Объект ноль». Как отмечала в 2017 году «Новая газета» со ссылкой на строителей дворца, объект мог предназначаться для нужд Аркадия Ротенберга. Правда, представители бизнесмена это опровергали.

Сейчас участок и дом в «Инэке» оформлены на закрытый паевой инвестфонд «Профильный»; владельцы паев не раскрываются, но, судя по записи в Росреестре, одним из учредителей ЗПИФ может быть сам Горюхин.

Строила комплекс, как следует из материалов арбитражного суда, компания «Ленхарт Девелопмент». В 2015 году фирма сменила название на «Лид Лайн». Именно она сейчас, судя по материалам государственных историко-культурных экспертиз, опубликованных московскими властями, занимается проектом по реконструкции зданий в Колпачном переулке.

Единственный владелец «Лид Лайн» — Владимир Калюпанов — был бессменным руководителем российского филиала Lenhart Global до его ликвидации в 2019 году. Lenhart Global, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, специализировалась на девелоперских проектах и, по данным Федеральной антимонопольной службы, была аффилирована со структурами Ротенбергов.

«И бывшие сотрудники финансово-промышленного холдинга, и соискатели полагают, что три компании образуют единый холдинг, в котором за недвижимость отвечает Lenhart Global, за строительство — „Стройгазмонтаж“, а за поставки „Газпрому“ — финансово-промышленный комплекс „Газкомплектсервис“», — писали «Ведомости».

«Газкомплектсервис» официально не был связан с Ротенбергами. Он принадлежал офшорам с неизвестными бенефициарами, а руководил им Павел Бальский — президент Национального союза ветеранов дзюдо, созданного при участии Аркадия Ротенберга. В 2010 году Бальский вошёл в совет директоров «СМП банка» братьев Ротенбергов. Как писали «Ведомости», сотрудники этой компании возглавляли 11 фирм, получавших многомиллиардные контракты «Газпрома».

Как раз бывший менеджер «Газкомплектсервиса» Илья Эрнестович Бунятов и возглавляет российское представительство багамского офшора Wellsky Limited, владеющего усадьбой на Колпачном, 7. Эта компания была создана в 2006 году на Багамских островах, следует из документов юридической фирмы Mossack Fonseca & Cо, оказавшихся в распоряжении EIC. В разное время ею руководили номинальные директора, которых можно также обнаружить в числе руководителей английских, кипрских и панамских фирм с совладельцами из России или ближнего зарубежья. Бенефициары Wellsky Limited в доступных материалах регистратора не раскрываются.

Бунятова с Горюхиным связывает не только общий проект в Колпачном переулке, но и бизнес в Крыму. После присоединения полуострова к России в 2014 году Бунятов стал совладельцем зарегистрированных в Ялте компаний «Щорса Эстейт» и «Грем» и гендиректором компании «Ялта-Фрегат». Все эти компании занимались недвижимостью, а их основной бенефициар скрыт за офшором с Британских Виргинских островов. В 2015 году Бунятов продал долю в «Греме» Горюхину. Сейчас все эти компании зарегистрированы по одному адресу с фирмой «Арден Инвестмент», которая также принадлежит Руслану Горюхину. Бунятов не ответил на вопросы «Открытых медиа».

Как акционеры ЮКОСа продавали здания на Ивановской горке

В 2004—2008 годах несколько домов в Колпачном переулке принадлежали или находились в долгосрочной аренде у «Джи Эм Эль Эстэйт Лимитед» — российской структуры компании GML, зарегистрированной в Гибралтаре и контролируемой бывшими акционерами ЮКОСа. Например, усадьбу Кнопа ЮКОС арендовал под свой дом приёмов, а в соседней усадьбе Четверикова — Кнопа, принадлежавшей тогда нефтяной компании, размещались офисы её структур. Именно «Джи Эм Эль Эстэйт Лимитед» продала усадьбу офшору Wellsky Ltd с Багамских островов.

Как вспоминает собеседник «Открытых медиа», участвовавший в оформлении сделки, здания продавали под давлением властей: в разгаре было дело второе дело ЮКОСа, на недвижимость был наложен арест. Тем не менее, покупатель нашёлся. «Лихие ребята из Питера пришли и сказали: „Мы всё сделаем“. Схема была такая: они за два дня сняли арест, провели сделку, перевели нам деньги и вернули арест на объекты, после чего снимали обременения в обычном режиме», — говорит источник. По его словам, покупатели говорили, что действовали в интересах братьев Ротенбергов: «Какие братья? Какие Ротенберги? В 2007—2008 годах мы ещё не слышали этих имён. Нам это было не очень интересно, главное было вернуть хотя бы часть вложенных денег».

Представитель Аркадия Ротенберга заявила «Открытым медиа», что бизнесмен не имеет отношения ни к зданиям в Колпачном переулке, ни к компании «Лид Лайн».

Из договоров купли-продажи следует, что Wellsky Limited купил усадьбу Д. А. Четверикова — Ф. Л. Кнопа у структур ЮКОСа за 80 млн рублей или около $3,2 млн по среднегодовому курсу. Сейчас кадастровая стоимость дома и земли почти в 11 раз больше — свыше 893 млн рублей. Другие особняки на Ивановской горке фирмы, связанные с Горюхиным, приобрели после 2010 года у структур мэрии Москвы. Сумма сделок неизвестна. «Открытые медиа» направили запрос в департаменты городского имущества и культурного наследия столицы. Общая кадастровая стоимость всех зданий сейчас составляет 3,4 млрд рублей.

Как государство тратит деньги на частные здания в Колпачном переулке

Ивановскую горку градозащитники называют «архитектурным заповедником» в центре Москвы. Здесь частично сохранились средневековые каменные палаты, значительная часть застройки старше 100 лет. Сюда часто приходят экскурсии, студенты художественных вузов проходят здесь практику.

По закону об охране и использовании памятников, следить за объектом культурного наследия, реставрировать и сохранять его должен собственник здания. Ещё в 2017 году мэрия Москвы разрешила владельцам усадеб в Колпачном переулке отреставрировать здания за свой счет. Тем не менее, пока государство продолжает тратить на реставрацию бюджетные деньги.

Хотя заказчиком запланированных реставрационных работ особняков в Колпачном, 5 и Колпачном, 7 значится компания «Лид Лайн», тендеры на них проводит подведомственное Министерству культуры ФГУП «Центральные научно-реставрационные мастерские». Учреждение, по данным госзакупок, уже потратило на реставрацию этих особняков 89,5 млн рублей.

Основные работы в Колпачном переулке должны начаться в 2020 году, но подготовка к ним идёт с осени 2019 года. «Реставраторы раскрыли альфрейную живопись на стенах, гончарные воздуховоды, исторические каменные и паркетные полы. Кроме того, в процессе зондажа кирпичной закладки оконного проёма зимнего сада обнаружилось наличие полностью сохранного подлинного витража начала XX века. А во время расчистки кирпичной кладки реставраторы нашли довольно редкое клеймо Даниловского казённого кирпичного завода, основанного в середине XVII века», — рассказывал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов про усадьбу Д. А. Четверикова — Ф. Л. Кнопа.

Единственное своё здание на Ивановской горке, не признанное памятником культуры, структуры Горюхина планируют перестроить полностью. На месте четырёхэтажного административного здания в Колпачном переулке, владение 9А, строение 1, должно появиться пятиэтажное офисное здание с подземной двухуровневой парковкой, следует из проекта работ. В нём мало подробностей о будущей стройке, но в материалах историко-культурной экспертизы отмечено, что она затрагивает близлежащие усадьбы.

Проект должен быть масштабным. Об этом можно судить по тому, что в арбитражном суде Москве «Лид Лайн» судится с Московским метрополитеном: тот требует согласовать с ним работы по подземной части здания, которые частично проходят в зоне Арбатско-Покровской линии. «Судя по всему, девелопер хочет объединить свои владения в единый офисный кластер с огромными подземными пространствами», — говорит Дмитрий Чарахчьян из градозащитной организации «Архнадзор».

С разрешением на строительство в «Архнадзоре» не согласились и подали иск в Басманный суд (иска пока нет в базе судов, копия заявления есть в распоряжении «Открытых медиа»). В документе отмечено, что участок, на котором запланированы работы, «входит в границы объединенной охранной зоны памятников истории и культуры Москвы». «Таким образом, новое строительство и реконструкция на данном земельном участке возможны только в режиме регенерации историко-градостроительной среды, под которой понимается восстановление, воссоздание её утраченных элементов, с учетом сохранения её градостроительных характеристик и обеспечения визуального восприятия объектов культурного наследия», — подчёркивается в заявлении.

«Открытые медиа» в партнёрстве с The Black Sea и объединением журналистов-расследователей European Investigative collaborations (EIC) проанализировали около 1 млн документов из Багамского реестра компаний. Эта база данных была предоставлена объединением Distributed Denial of Secrets (DDoS), выступившим посредником между журналистами и неназванным источником.

Илья Рождественский