 

Мнение: Тренд-слова в ВКонтакте

26.05.2020, 14:00, Разное

Самые часто упоминаемые слова в ВК за март и апрель.

Отчеты выкладывают в группе Brand Analytics https://vk.com/brandanalytics, скоро за май подъедет.

Плюс еще.

44% работников сферы пиар-услуг считают, что коронавирусная эпидемия негативно повлияет на их бизнес.

Один из наиболее интересных разделов опроса — это, конечно, влияние коронавируса на PR-индустрию. По словам участников опроса, основные проблемы, вызванные эпидемией — это отток клиентов и снижение доходов компании (54%), нехватка опций и пространства для классического пиара (так как вся повестка забита вирусом), трудности с генерацией актуальных и релевантных тем для публикаций (все по той же причине), а также сокращение инструментов и ресурсов для PR-деятельности (например, запреты на офлайн-мероприятия).
Кроме того, 44% пиарщиков ожидают, что COVID-19, так или иначе, повлияет и на бюджеты. Однако, несмотря на то, что эпидемия продолжается уже несколько месяцев, 38% считают, что пока рано говорить о каких-либо значимых изменениях.
В то же самое время, 63% опрошенных рассказали, что их бюджет на 2020 год не изменится по сравнению с 2019 или даже станет больше.
Большая часть бюджетов уходит на внешние PR-агентства, доступы к базам СМИ и собственные мероприятия. Остальное уходит на подготовку и рассылку пресс-релизов и различный софт для мониторинга и подготовки отчетности.

Полностью здесь https://news.pressfeed.ru/38-piarshhikov-eshhe-ne-znayut-kak-krizis-otrazitsya-na-byudzhetax-issledovanie-muck-rack/

Источник: Colonel Cassad



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