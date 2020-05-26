Принц Карл Филипп приступил к службе в Вооруженных силах Швеции

26.05.2020, 13:55, Разное

Карл Филипп – один из тех представителей королевских кровей, которые делают все возможное, чтобы улучшить жизнь подданных во время пандемии коронавируса. Принц Швеции по собственной инициативе поступил на службу в Центр управления вооруженными силами, который также участвует в борьбе с COVID-19.

На странице королевской семьи Швеции в соцсетях было опубликовано фото принца, а также сообщение о том, что он в качестве члена армейского резерва находится на добровольной службе с начала мая:

Служба осуществляется по инициативе принца. Как офицер запаса он поступил в распоряжение Вооруженных сил Швеции после того, как этой весной прошел военную практику.

Принц Карл ФилиппСупруга Карла Филиппа, принцесса София, также внесла свой вклад в борьбу с пандемией. Невестка правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии прошла трехдневные курсы в Sophiahemmet University College в Стокгольме, где обучают тех, кто хочет помогать медицинскому персоналу во время COVID-19. Так, София, как и другие студенты, научилась стерилизовать предметы, правильно доносить информацию до пациентов и их родственников, выполнять ряд административных задач и других дел, которые поручают волонтерам в больницах. Принцесса уже приступила к работе в стокгольмской больнице Sophiahemmet Hospital.

Принцесса СофияНапомним, принц Швеции Карл Филипп и София Хэллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе, но встречаться начали немного позже – через год. Летом 2014-го принц сделал Софии предложение руки и сердца, после чего шведские монархи окончательно приняли ее в свою семью. В июне 2015-го в Стокгольме прошла свадьба пары, на которой присутствовало 400 гостей. В апреле 2016-го у них родился первенец – принц Александр. А в следующем году – второй сын, принц Габриэль.

Принц Карл Филипп и принцесса София с детьми