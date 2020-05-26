 

Без маски, но в “медицинском халате”: новый выход Мелании Трамп

26.05.2020, 13:55, Разное

25 мая в США чтят память военнослужащих, погибших в вооруженных конфликтах. В День Поминовения по всей стране проходят официальные мероприятия с участием военных и первых лиц страны. В 2020-м торжественных сборов было гораздо меньше, чем в прошлые года. Всему виной пандемия и необходимость соблюдать дистанцию и карантин. Впрочем, несколько мероприятий все же состоялись.

Президент страны и его супруга приняли участие сразу в двух церемониях. Дональд и Мелания Трамп возложили венок к Могиле неизвестного солдата на Арлингтонском мемориальном кладбище, а также посетили исторический форт Макгенри в Балтиморе, где американская армия в 1812-м одолела британских противников.

Мелания Трамп

Супруги появились на обоих мероприятиях снова без масок и перчаток. Также без средств защиты были приглашенные военные, политики, оркестр – все, кто должен был появиться в кадре. Впрочем, зрителей церемонии все же рассаживали с соблюдением дистанции, а также просили их быть в масках. Некоторым выдали защитные пластиковые экраны.

Мелания в этот день была в белом пальто Gucci и молочного цвета лодочках Manolo Blahnik. Многие увидели в образе первой леди отсылку к белым халатам врачей, которые сейчас находятся в эпицентре “боевых действий”.

Мелания и Дональд Трамп

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Публикация от First Lady Melania Trump (@flotus)25 Май 2020 в 1:29 PDT



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