 

Пассажирские поезда в Украине запустят на этой неделе – Криклий

26.05.2020, 13:54, Новости дня

Железнодорожное сообщение в Украине возобновят на этой неделе, а не с 1 июня, как планировалось ранее. Об этом “Сніданку з “1+1” рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает ТСН.

Отмечается, что запустят все типы поездов. Первыми поедут пригородные электрички, после них поезда дальнего следования – скоростные экспрессы и ночные поезда. При этом курсировать они будут прежде всего в южные регионы Украины, чтобы граждане могли добраться до моря. Также запустят движение поездов за границу.

По словам министра, в среду или с четверга в продаже появятся железнодорожные билеты. Несмотря на то, что цены на них поднимать не будут, стоимость проезда вырастет. Это связано с началом летнего сезона – с июня и до конца августа билеты продаются с повышенным коэффициентом (плюс 7%).

Также Криклий отметил, что в поезд не пустят без маски, а пассажирам будут мерить температуру.

“Я не думаю, что все в масках будут спать. По крайней мере, когда мы будем ехать в пригородных электричках, все будут соблюдать масочный режим. Что касается купе и плацкарта, то там финализируется решение, чтобы семья могла подселяться – и там без ограничений. Если не семья, то тогда, возможно, с какими-то дополнительными ограничениями. Сейчас это решение должно финализироваться”, – уточнил глава ведомства.

21 мая Криклий заявлял, что “Укрзалізниця” готова начать пассажирские перевозки. Министр отмечал, с 1 июня Украина возобновит пассажирские железнодорожные перевозки дальними сообщениями.

12 мая “Укрзалізниця” сообщала, что разработала план восстановления пригородного сообщения, который предусматривает две очереди возобновления курсирования поездов.

Согласно обнародованному плану, на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы пик. На втором планируется назначить еще 571 поезд и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное сообщение.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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