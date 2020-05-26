ВОЗ предупредила о возможном “мгновенном втором пике” пандемии коронавируса

26.05.2020, 13:54, Новости дня

В странах, где сейчас наблюдается снижение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, может произойти “мгновенный второй пик” эпидемии. Такое мнение высказал исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан на брифинге 25 мая, сообщает CNA.

В связи с этим Райан призвал правительства государств не отменять карантинные ограничения слишком рано.

По его словам, сейчас мир находится “в середине первой волны вспышки коронавируса”, но все должны “осознавать, что заболеваемость может вырасти в любой момент”.

Нынешнее снижение случаев заражения в некоторых государствах не дает оснований считать, что это снижение будет устойчивым, добавил Райан.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,15 млн человек, из них более 346 тыс. умерли, более 2,25 млн вылечились.