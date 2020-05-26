Россияне назвали основные факторы соблюдения ограничений на фоне коронавируса

26.05.2020, 13:53, Новости дня

Страх перед болезнью, сопереживание другим, уверенность в эффективности средств профилактики, а также доверие официальной информации и «эффект большинства» стали основными факторами, побуждающими россиян соблюдать правила предосторожности в связи с эпидемиологической ситуацией, следует из данных опроса Антикризисного социологического центра.

В исследовании указывается, что соблюдение правил предосторожности из-за страха заболеть наиболее свойственно женщинам старше 55 лет. Сопереживание другим и эмпатия – фактор, который больше всего действует на людей до 35 лет, передает ТАСС.

74% опрошенных испытывают сострадание к людям, которые наиболее уязвимы к заражению, 52% стараются понять переживания других по поводу коронавируса.

На третьем месте оказалась уверенность в эффективности средств профилактики и способности повлиять на ситуацию своими действиями. При этом 30% респондентов считают, что бессмысленно надевать маску или отсиживаться дома, так как якобы если суждено заболеть, то этого не избежать. 33% считают, что никак не могут повлиять на то, заболеют они или нет. 44% считают, что действия, которые они могут предпринять, слишком малы, чтобы повлиять на распространение заболевания.

Четвертым фактором стало доверие официальной информации и социальным институтам – государству, здравоохранению, науке, СМИ.

Вместе с тем работает и «эффект большинства» – чем чаще человек видит, что окружающие носят маски, перчатки, соблюдают дистанцию, тем чаще склонен делать это сам.

Большинство опрошенных следуют тем или иным мерам предосторожности: соблюдают все предписания (носят перчатки и маску в общественных местах, используют дезинфекторы) постоянно или часто 38% респондентов, делают это избирательно 34%.

Авторы исследования отмечают, что последний месяц укрепил уверенность людей в себе. О повышении способности справляться с трудностями заявили 28% опрошенных против 18%, чья уверенность снизилась.

У 46% опрошенных за последний месяц не изменилось отношение к здравоохранению, а у 12% вырос уровень доверия. Рекомендациям и оценкам ученых, от которых сегодня зависит разработка протоколов лечения, создание вакцины и прогнозы, верят 37%.

С тем, что работодатели позаботятся о сотруднике в сложной ситуации, согласились лишь 23% работающих респондентов. Уверенность в стабильности компании на прежнем уровне сохраняют 49%, выросла она у 9%.

Участники опроса рассказали и о том, как относятся к окружающим: 14% согласны с тем, что даже незнакомые люди помогут им в сложной ситуации; с тем, что другие будут соблюдать меры предосторожности, согласны 20% опрошенных.

«Можно выделить топ-5 факторов соблюдения правил предосторожности: страх болезни, солидарность и сочувствие наиболее уязвимым (соблюдение ради других), вера в эффективность средств и возможность контролировать угрозу, доверие институтам, которые информируют об угрозах. И, наконец, «эффект большинства» – мы влияем друг на друга своим поведением, можем «заражаться» как страхом, так и ответственностью», – отметила гендиректор центра социального проектирования «Платформа» Мария Макушева.

Объем выборки – 1 тыс. респондентов. Данные репрезентируют онлайн-аудиторию РФ в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 тыс. человек по полу, возрасту, федеральному округу и размеру населенного пункта. Сбор данных проводился 15 мая.

Социологический антикризисный центр открыт в апреле 2020 года по инициативе исследовательской компании OMI (Online Market Intelligence), специализирующейся на интернет-исследованиях с собственной онлайн-панелью респондентов в России, на Украине, в Казахстане и Белоруссии численностью более 1 млн человек, и Центра социального проектирования «Платформа», специализирующегося на консалтинге и проектах в области общественных и корпоративных процессов.

Цель центра – более глубокое осмысление тех общественных изменений, которые происходят в том числе в связи с пандемией коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.