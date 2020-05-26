 

Жителя Биробиджана обвинили в распространении фейков о коронавирусе

26.05.2020, 13:53, Новости дня

Завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Биробиджана, обвиняемого в распространении ложной информации о коронавирусе, информирует управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области во вторник.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)», – говорится в сообщении управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По версии следствия, в апреле 2020 года обвиняемый изготовил и разместил в общественных местах Биробиджана листовки, в которых под видом достоверных сведений содержалась ложная информация о степени опасности коронавирусной инфекции, а также призывы к несоблюдению профилактических мер.

Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего его направят в суд для рассмотрения по существу.

На прошлой неделе Следственный комитет начал расследование дела в отношении женщины, которая распространяла недостоверные факты о коронавирусной инфекции в группе в соцсети.



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