В Кремле оценили новую сделку ОПЕК+

26.05.2020, 13:53, Новости дня

Негативного развития ситуации на глобальных энергорынках удается избежать во многом благодаря новой сделке ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что в Кремле считают эту сделку безусловно успешной, напомнив, что ранее Москва «предостерегала от поспешных и эмоциональных выводов», передает ТАСС.

«Мы говорили о том, что эта сделка рассчитана на определенную перспективу, и эффективность этой сделки также проявляется в перспективе. В любом случае, можно констатировать, что во многом благодаря этой сделке удается избежать совсем негативного и обвального развития ситуации на энергетических рынках», – сказал он.

Новое соглашение ОПЕК+ вступило в силу 1 мая. Соглашение было заключено 12 апреля. По договоренности предусматривается совокупное снижение добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей, в июле-декабре – на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года-апреле 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.

Саудовская Аравия заявляла, что готова принять дополнительные меры.