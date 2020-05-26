 

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ Кравцов вышел на свободу

26.05.2020, 13:48, Новости дня

Бывший сотрудник ГРУ Геннадий Кравцов, осужденный на шесть лет за государственную измену, освободился из мордовской колонии, сообщил его адвокат Иван Павлов.

«26 мая срок заключения подошел к концу, и Кравцов вышел на свободу», – передает ТАСС слова адвоката. По его словам, Кравцова встретила семья, с которой он в ближайшее время вернется домой в Москву.

Кравцова приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену в сентябре 2015 года. Основанием для возбуждения дела послужил факт направления по электронной почте на сайт Радиотехнического центра министерства обороны Швеции обращения, в котором Кравцов сообщил информацию о деятельности российской космической разведки.

Напомним, Верховный суд РФ изменила приговор Кравцову за передачу секретных сведений на Запад, смягчив его сразу на восемь лет – с 14 до 6.



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