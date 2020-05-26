 

Песков ответил на вопрос о датах парада Победы и голосования по Конституции

26.05.2020, 13:48, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал дождаться решения главы государства Владимира Путина относительно дат проведения парада Победы и голосования по поправкам к Конституции, он сам сообщит их.

«Эти решения будет принимать на основе всех сводных данных глава государства. Давайте дождемся, когда он сообщит о своем решении. Как только президент примет решение, он об этом расскажет», – передает слова Пескова ТАСС.

Он призвал журналистов набраться терпения.

Песков добавил, что в Кремле не считают, что поправки в Конституцию устарели из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

«Общество – это же не закостенелая структура, общество – это живой организм. И, естественно, в обществе постоянно вызревают новые запросы, которые конечно же все принимают во внимание, которыми все делятся. Это абсолютно нормальный процесс течения жизни и развития общественной жизни», – сказал он.

У него уточнили, не считают ли в Кремле, что поправки могли устареть в ситуации с новой реальностью после пандемии, на что Песков ответил отрицательно.

На прошлой неделе в Госдуме заявили, что голосование о поправках к Конституции РФ может состояться 24 июня, в тот же день, когда предлагается провести парад Победы.

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование по Конституции и парад Победы пришлось перенести. Дата пока не определена. Относительно парада звучат три основных версии: 24 июня, в день Парада Победы 1945 года, 3 сентября – официально признанным в РФ днем окончания Второй мировой войны, и 7 ноября, в день легендарного парада 1941 года.



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