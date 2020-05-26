112 – семья фермеров принуждала бесплатно работать девять человек

26.05.2020, 13:42, Новости дня

В Харьковской области пара заставила работать на ферме девять человек, в том числе несовершеннолетнего ребёнка. Как пишет NewsOne, мужчина и женщина вербовали людей, которых затем принуждали к бесплатному труду.



nrada.gov.ua

Мужчина и женщина на собственном фермерском хозяйстве в Харьковской области принуждали к труду девять человек, включая несовершеннолетнего ребёнка. Как передаёт NewsOne, об этом пишет пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как выяснилось, в Харьковской области мужчина и женщина вербовали людей, которых затем принуждали к бесплатному труду на собственной ферме. В процессе обысков на ферме нашли девять человек. Среди потерпевших — трое женщин, пятеро мужчин, один несовершеннолетний. Также во время обысков изъяли 66 боевых патронов и один запал от гранаты.

На данный момент решается вопрос о подозрении по статье «торговля людьми». Статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.