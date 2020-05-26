На продажу выставили редкий универсал Ford от создателя Mustang

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26.05.2020, 13:30, Новости дня

В США выставили на продажу редкий экземпляр американского универсала Ford 1967, который выпускался лично для президента бренда Mustang Ли Якокки.

В частности, модификация Ford Country Squire предложена в единственном экземпляре, что существенно отражается на финальной цене автомобиля. Автомобиль имеет улучшенный бензиновый двигатель с мощностью 345 л.с., а также оснащается механической коробкой передач. За время с момента выхода существенно доработали сцепление и тормозную систему, а также применили доработанную систему впрыска.

Автомобиль также может похвастаться улучшенным исполнением салона, в котором применили светлую кожу, придающую универсалу более дорогой вид. Стоимость модели составляет порядка 30 тысяч долларов.



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